台積電續居全球第三大半導體廠 聯發科排名大躍進至第十一

研調機構 IC Insights 最新報告指出，台積電 (2330-TW) 今年營收可望達 454.2 億美元，年增 31%，續居全球第三大半導體廠，僅次英特爾與三星，而聯發科 (2454-TW) 今年營收估將成長 35%，從去年的第十六名、躍升至十一名。

IC Insights 指出，今年全球經濟受到疫情影響，大幅衰退，但疫情也加速全球數位轉型，帶動半導體市場需求強勁成長，預估今年全球前十五大半導體廠個別營收至少 95 億美元起跳，整體營收共將達 3554.18 億美元，年增 13%，成長幅度超過全球半導體業產值增幅的兩倍。

據 ICInsights 報告指出，今年全球前十五大半導體廠中，共 8 家總部位於美國，韓國、台灣及歐洲各 2 家，日本則有 1 家。

在今年前十五大半導體廠中，一至五名延續去年排名，分別為英特爾、三星、台積電、SK 海力士與美光。IC Insights 預估，英特爾今年半導體營收約 738.94 億美元，年增 4%；三星半導體營收約 604.82 億美元，年增 9%。

而台積電受惠蘋果、海思等客戶，對 5 奈米、7 奈米等先進製程需求暢旺，今年營收估將達 454.2 億美元，較去年大幅成長 31%。

去年分別名列第十六、十八名的聯發科 (2454-TW) 與超微，今年營收分別較去年大幅成長 35%、41%，達到 107.81 億、95.19 億美元，排名也大幅躍進，擠進前十五名榜中，聯發科躍升至十一名，超微則來到第十五名。