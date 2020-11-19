美鳳凰城批准開發協議 台積電5奈米廠將獲得約2億美元資金

路透報導，美國亞利桑那州鳳凰城 (Phoenix) 官員周三 (18 日) 無異議通過台積電 (2330-TW) 的開發協議，針對台積電在當地興建 120 億美元晶圓廠計畫，將從市府資金提撥 2.05 億美元，用於改善道路和水源等基礎建設。

台積電在 5 月宣布將在亞利桑那州興建 5 奈米晶片廠，是全美第一座先進製程設施。台積電本月初宣布在美國設立全資子公司，註冊資本額 35 億美元，是該公司在亞利桑那州 120 億美元建廠計畫的一部分。

鳳凰城市議會周三以 9 票對 0 票無異議通過這個協議，鳳凰城市長 Kate Gallego 說：「此協議象徵政府各層級合作，幫助亞利桑那州成為先進製造的領導者。」

依據協議，台積電興建新廠房，並在未來五年創造 1900 個全職工作機會，將在 2021 年初動工，預定 2024 年開始生產。

協議內容顯示，鳳凰城將投入 6100 萬美元建設 3 英哩街道、3700 萬美元改善水源，並斥資 1.07 億美元提升廢水處理。

台積電將在選址後和鳳凰城簽下正式協議，預計年底前簽署。

美國國會 6 月通過數百億美元補貼以提升美國先進半導體生產，這些資金可望幫助台積電以及美國企業如英特爾、美光。