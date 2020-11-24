美國11月製造業PMI寫2014年以來最高 美元聞訊強彈

IHS Markit 週一 (23 日) 公布美國最新 PMI 報告，美國 11 月綜合採購經理人指數 (PMI) 持續擴張，速度為 5 年來最佳，需求強勁回升帶動服務業招聘活動創下 2009 年有紀錄以來最高，樂觀數據帶動美元指數自 3 個月低點反彈。

Markit 美國 PMI 報告：

11 月製造業 PMI 初值報 56.7，預期 52.5，前值 53.4

11 月服務業 PMI 初值報 57.7，預期 55.8，前值 56.9

11 月綜合 PMI 初值報 57.9，前值 56.3

11 月製造業產出指數報 58.7，前值 53.3

Markit 綜合 PMI 和美國 GDP 走勢圖 (圖：IHS Markit)

在製造業和服務業帶動下，美國 11 月 Markit 綜合 PMI 持續擴張，增速創 2015 年 3 月以來最快。其中，製造業 PMI 初值為 56.7，寫下 2014 年 9 月以來最高；服務業 PMI 初值為 57.7，為 2015 年 3 月以來最高。

從細項來看，除了商業活動急劇增加外，11 月新訂單也顯著增加，增速為 2018 年 6 月以來最快。由於 11 月新增出口訂單僅小幅回升，由此可知，新訂單成長主要受到國內需求帶動。

值得注意的是，11 月服務業招聘增幅創下有紀錄以來最高，其中多半由服務業貢獻，強勁的僱傭狀況同時推高物價和薪資，商品和服務的平均價格漲幅均刷新紀錄。

數據發布後，美元指數收復開盤跌勢，上漲 0.28% 至 92.65。

IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，11 月數據好轉反映需求強勁回升，這反過來鼓勵企業以創紀錄的速度僱用新員工。

Williamson 認為，企業對於接下來一年的信心水平已攀至 6 年新高，反映出選後的投資人信心已有所提振，以及疫苗將在不久後帶動商業情況恢復正常的樂觀前景。