新一波疫情衝擊 歐元區11月綜合PMI再度萎縮

在歐洲各國政府重起封鎖措施以遏制新冠肺炎 (COVID-19) 疫情進一步擴散後，歐元區的經濟活動在 11 月再次下滑。

根據 IHS Markit 在週一 (23 日) 公布的數據顯示，歐元區 11 月綜合採購經理人指數 (PMI) 為 45.1，低於上個月的 50，低於遜於市場預期的 45.8，也低於成長與萎縮的榮枯分界線 50。

歐元區 11 月製造業 PMI 初值跌至 53.6，低於 10 月的 54.8，創三個月來新低，但高於市場預期的 53.1。期間內，製造業產出回落至 55.5，創四個月來新低。歐元區製造業信心則升至 2018 年 3 月以來新高。

歐元區 11 月服務業 PMI 初值則是進一步惡化，降至 41.3，低於由 10 月的 46.9，創半年來新低，並低於市場預期的 42.5。

IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示：「為遏制疫情感染率上升而作擴大的各項防疫措施，使得歐元區 11 月份的經濟活動大幅下滑。」

Williamson 也表示，第四季經濟可能進一步下滑顯示該地區遭受衝擊，也推遲了經濟復甦。他補充表示，IHS Markit 預計 2020 年全年 GDP 將萎縮 7.4%，隨後在 2021 年增長 3.7%。

在新一波疫情衝擊下，德國 11 月製造業 PMI 由 10 月的 58.2 回落至 57.9，但仍高於市場預期的 56.5。德國 11 月服務業 PMI 初值進一步惡化，降至 46.2，低於 10 月的 49.5，創半年來新低，略低於市場預期的 46.3。德國 11 月綜合 PMI 初值則跌至 52，低於 10 月的 55，創下五個月來新低，但高於市場預期的 50.4。