傳敦促刪規模盡快通過新紓困案？拜登團隊出面否認

美國總統當選人拜登 (Joe Biden) 的交接小組週一 (23 日) 澄清，團隊並未敦促國會民主黨人刪減紓困案規模以加速通過新紓困方案，拜登全力支持眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 和參議院少數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 在交涉上的努力。

紐約時報 (New York Times) 週一報導表示，拜登團隊已敦促民主黨與共和黨加速達成協議，以遏制疫情二度爆發對經濟逐漸造成的損害，即使這意味著將刪減民主黨期望的紓困規模。

拜登發言人 Andrew Bates 隨後表示該報導「有誤」，Bates 在聲明中表示，拜登「全力支持」議長和少數黨領袖尋求通過 2.2 兆美元的新一輪紓困案。

拜登與賀錦麗 (Kamala Harris) 上週五 (20 日) 和佩洛西以及舒默進行會談，表示民主黨同意「國會需要在選後的跛鴨會議 (Lame-duck session) 中，通過兩黨同意的新紓困方案」。

四人表示，新紓困方案應包含對抗疫情的所有資源，諸如為家庭和小型企業提供救濟，支持州和地方政府使疫情前線的人員能維持工資，並擴大失業保險，以及為數百萬人提供可負擔的醫療保健服務。

11 月 3 日美國總統大選至今，眾議院和參議院的領導人尚未正式舉行新一輪紓困案談判，期間共和黨期望推動約 5000 億美元的紓困案，但遠遠低於民主黨的訴求，因此遲遲未達成共識。

除了紓困規模外，兩黨從疫情後經濟復甦與醫療體系需求的看法大相逕庭。共和黨原本看好美國經濟復甦力道，但由於各州和城市相繼實施活動限制措施遏制疫情，經濟復甦似乎將因此受到打擊。

眾議院 10 月通過 2.2 兆美元的新刺激法案，其中包括每週 600 美元的額外失業救濟金、向大多數美國民眾提供的 1200 美元現金支票，超過 4000 億美元的州和地方政府救濟，以及另一輪薪資保護計畫 (PPP)。

另一方面，參議院 10 月則試圖通過 5000 億美元紓困計畫，其中包括 PPP 、每週 300 美元的失業救濟金，但不包含第二次的現金支票發放。

民主黨想在拜登明年 1 月 20 日上任前通過新紓困案難度頗高。由於時逢感恩節假期，國會需下週才能進行談判，然而屆時國會議員最急迫的任務，將是如何避免聯邦政府資金在 12 月 11 日大限前斷炊。

此外，民主黨雖然仍掌握眾議院多數，但喬治亞州明年 1 月兩席決選結果，最終很可能仍顯示參議院由共和黨掌握過半優勢，在國會由兩黨分治的情況下，新紓困案還有得喬。