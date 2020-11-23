〈美股早盤〉疫苗再傳捷報 道瓊開盤漲逾200點、美元跌至近3個月新低

週一 (23 日) 美股開盤，道瓊工業指數早盤漲逾 200 點或 0.7％，那斯達克指數和標普 500 指數均漲 0.6％，費半漲 0.9％。疫苗樂觀前景導致美元承壓，將美元指數逼至 3 個月低點。

繼過去兩週 Moderna、輝瑞 (Pfizer) 及 BioNTech 陸續釋出疫苗利多後，英國製藥商阿斯利康 (AstraZeneca) 週一 (23 日) 表示，與牛津大學合作研發疫苗平均有效性達 70%，兩種給藥方案分別得出 90% 和 62％的有效性數據。

不過，因疫苗數據不如市場預期，阿斯利康開盤仍跌 1.6%。

疫苗消息有助於推動能源、航空以及金融等週期性類股，同時也為美元帶來壓力，美元指數週一觸及 9 月初以來最低水平。

本週美股交易日因感恩節而有所縮短。美國國家過敏與傳染病研究院 (NAID) 主任佛奇 (Anthony Fauci) 週日 (22 日) 表示，隨著假期即將來臨，一旦疏忽防疫措施，他擔心美國確診數將再創高峰。

根據約翰霍普金斯大學提供數據，週日 (22 日) 美國新增確診數達 14.3 萬例，新增死亡 921 例，雖已較前幾日回落，但仍處於高峰。目前美國累計確診數約達 1,225 萬例，累計死亡約 25.7 萬例。

截至台北時間週一 (23 日)22 時許：

道瓊指數上漲 202.48 點或 0.69%，暫報 29465.96 點

那斯達克上漲 74.58 點或 0.63%，暫報 11929.55 點

標普 500 指數上漲 20.79 點或 0.58%，暫報 3578.33 點

費半上漲 21.61 點或 0.85%，暫報 2577.10 點

台積電 ADR 上漲 2.02% 至每股 97.26 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.849%

紐約輕原油上漲 1.01% 至每桶 42.85 美元

布蘭特原油上漲 1.47% 至每桶 45.62 美元

黃金下跌 0.35% 至每盎司 1865.90 美元

美元指數下跌 0.37% 至 92.06 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

默克 (MRK-US) 早盤上漲 0.61％，至 80.94 美元。

為了加速新冠病毒 (COVID-19) 藥物研發，默克藥廠 (Merck) 計劃以 4.25 億美元現金收購生技公司 OncoImmune，以獲取新冠病毒潛在藥物 CD24Fc 專利權。

默克於聲明中表示，根據今年 9 月一項後期臨床試驗結果，CD24Fc 有助於將新冠病毒住院患者的呼吸衰竭症狀或死亡風險降低 50％以上，此外，一項針對 203 名患者數據顯示，接受 CD24Fc 的患者臨床症狀出現改善的可能性高於 60%。

阿斯利康 (AZN-US) 早盤下跌 1.61％，至 54.41 美元。

英國藥廠阿斯利康 (AstraZeneca) 週一 (23 日) 宣布，臨床試驗的中期分析顯示，與牛津大學合作研發的新冠疫苗平均有效性達 70%。

阿斯利康表示，其疫苗可在攝氏 2-8 度到的冷藏條件下儲存 6 個月以上，待監管當局批准後，目標在明年生產 30 億劑疫苗。

Regeneron Pharmaceuticals(REGN-US) 早盤上漲 1.63％，至 527.21 美元。

美國總統川普確診新冠病毒時所採用的 Regeneron 雞尾酒抗體療法，正式在週日 (22 日) 獲取 FDA 的僅使用授權 (EUA)，意即未來可藉由靜脈注射 casirivimab 和 imdevimab，治療 12 歲以上輕、中度的未住院患者。

每日關鍵經濟數據：

芝加哥 Fed 10 月全國活動指數報 0.83，前值自 0.27 上調至 0.32

(圖：芝加哥儲備銀行)

台北時間晚間 22:45 將公布美國 11 月 Markit 製造業 PMI 初值，預期 52.5，前值 53.4

台北時間晚間 22:45 將公布美國 11 月 Markit 服務業 PMI 初值，預期 55.8，前值 56.9

台北時間晚間 22:45 將公布美國 11 月 Markit 綜合 PMI 初值，前值 56.3

華爾街分析：

荷蘭銀行 (ABN Amro Bank) 高級外匯策略師 Georgette Boele 認為，投資人正將資金自美國轉移至其他可能受惠於經濟復甦的市場。此外，有跡象顯示聯準會將把短期利率維持在較低水平，這已使美債市場嶄露頭角，並導致美元受到打壓。

針對阿斯利康與牛津大學的疫苗進展，Janus Henderson Investors 多重資產主管 Paul O’Connor 說：「從細節上來看，這似乎是個好消息，不同於輝瑞和 Moderna 的潛在疫苗，阿斯利康疫苗可在攝氏零度以上的溫度中儲存，為後續的配送過程帶來更多方便。」

O’Connor 認為，經濟前景在明年下半年趨於正常化的可能性越來越大，但也警告，疫苗的樂觀情緒已遭到市場定價，當前病例激增可能壓制美國在未來數月的經濟增長。