Nikola表示GM合作案尚未破局 雙方持續協商中

美國電動車新創公司尼可拉 (Nikola) 的執行長 Mark Russell 於 9 日表示，關於該公司與美國通用汽車 (GM-US) 之間的資本及業務合作關係，目前「交易還尚未成立、仍持續協商」。

尼可拉汽車 (NKLA-US)11 月 9 日在電話財報說明會中說明交易進度，該股股價周一收盤下挫 4.85% 至每股 18.63 美元。

尼可拉汽車股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

先前因有人指控尼可拉對自家的電動車技術多所誇大，造成該公司股價的大幅滑落。公司創辦人米爾頓 (Trevor Milton) 因此於今年 9 月 20 日請辭董事長一職。

通用公司在今年 9 月 8 日宣布，該公司為了尼可拉的原型車設計並代為生產電動皮卡 (Pickup Truck)，決定取得尼可拉的 11% 股份。

不過就在兩天之後的 9 月 10 日，美國作空機構興登堡研究 (Hindenburg Research) 公開一項研究報告，指控尼可拉的技術過於誇大、是一場精心策劃的繁瑣詐欺計畫。美國證券交易委員會 (SEC) 等單位針對此事展開調查。

根據尼可拉向美國證券交易委員會所提出的資料，如果手續在 12 月 3 日之前沒有完成，該項合夥關係就有可能撤回。

尼可拉汽車執行長 Mark Russell 表示，通用汽車已有備案。如果屆時手續沒有順利完成，已經準備技術及生產手段等替代方案。

今年 6 月，尼可拉透過特殊目的收購公司 (SPAC) 在美國那斯達克 (NASDAQ) 掛牌上市。該公司目前尚未展開汽車生產，11 月 9 日的 Q3 財報也沒有公布營收數據，虧損達 1 億 1746 萬美元。