投行提證據！iPhone 12 正啟動蘋果超級週期

週四 (19 日) 投行 Wedbush 表示，旺盛的新機需求表明 iPhone 12 正在進入超級週期。

Wedbush 分析師 Daniel Ives 曾提到，全球 9.5 億部 iPhone 中，仍有大約 3.5 億部處於升級階段。相信這將轉化為蘋果前所未有的升級週期。週四 Daniel Ives 重申其觀點。

蘋果十月中旬發布四款新 iPhone 12，包括 5.4 吋 iPhone 12 Mini、6.1 吋 iPhone 12、iPhone 12 Pro，以及 6.7 吋 iPhone 12 Pro Max。

iPhone 12 正啟動蘋果超級週期 (圖片：蘋果)

Daniel Ives 提到，根據最新的亞洲市場與供應鏈調查，美國和中國市場對 iPhone 12 需求逐漸看漲。目前 6.1 吋的機型是熱賣款，然而，6.7 吋的 iPhone 12 Pro Max 的需求也非常強勁。

Daniel Ives 預測，iPhone 12 上市初期發貨量將達 8000 萬部，銷售可能略低於 9000 萬部。

根據蘋果線上官網交貨時間及 Wedbush 亞洲調查，iPhone 12 預購量幾乎是 iPhone 11 的兩倍。

Daniel Ives 指出，這些跡象對蘋果 2021 年的平均售價 (ASP) 來說是個好兆頭。

Daniel Ives 此前稱，中國市場將成為蘋果超級週期的重要關鍵。Daniel Ives 週四指出，在中國累積已久的消費需求令 iPhone 12 系列在進入假日銷售季節前表現良好，隨著重要假日銷售季即將到來，這將轉化為蘋果前所未有的升級週期。

Wedbush 重申蘋果 (AAPL-US) 未來 12 個月目標價 150 美元，這是依照 2021 年蘋果的估值，以 15 倍加權計算 9000 億美元服務營收，並以 7.3 倍加權計算 1.7 兆美元的蘋果硬體營收。