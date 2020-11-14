忘了5G吧！蘋果已在6G的路上

不滿足於 iPhone 12 的 5G 功能，蘋果 (AAPL-US) 剛剛加入一個致力於 6G 技術研發聯盟 (Next G Alliance)。

美國電信標準組織 (ATIS) 上月宣布成立 Next G Alliance (下一個 G 聯盟)。主要目標是建立北美作為 6G 的領導者, 創始成員有愛立信、諾基亞、Facebook (FB-US)、InterDigital (IDCC-US)、微軟 (MSFT-US)、諾基亞、高通 (QCOM-US)、三星等。

ATIS 週四宣布增加了 11 個創始成員，包括蘋果、Charter、Google (GOOGL-US)、VMWare (VMW-US)、HP (HPQ-US) 和 Cisco (CSCO-US) 等。

ATIS 於最新聲明中表示，Next G Alliance 旨在為北美未來行動技術創新的市場奠定基礎，在 5G 進化和 6G 發展中建立北美地區的領導地位。該聯盟主要工作有研發、製造、標準化和市場準備的整個生命週期。

Next G Alliance 將於下週 11 月 16 日舉行首次會議，成員將確定小組的總體方向和戰略。

ATIS 週四宣布增加了 11 個創始成員 (圖片：ATIS)

ATIS 首席執行長 Susan Miller 表示，華為和中興通訊 (ZTE) 顯然沒有加入，如果美國聯邦政府禁止供貨和採購其產品，兩家公司將被排除成為創始成員。

上月 14 日台北時間凌晨蘋果舉行 iPhone 12 第二波秋季線上發表會，5G iPhone 終於問世，CEO 庫克當時稱，這是 iPhone 新時代的開始。

四款新機包括 5.4 吋 iPhone 12 Mini、6.1 吋 iPhone 12、iPhone 12 Pro，以及 6.7 吋 iPhone 12 Pro Max。