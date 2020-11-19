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〈美股早盤〉疫情續壓反彈動能 四大指數全面開低

〈美股早盤〉疫情削弱反彈動能 四大指數全面開低 (圖：AFP)
〈美股早盤〉疫情削弱反彈動能 四大指數全面開低 (圖：AFP)

歐美疫情攀升打擊市場對經濟復甦的信心，美股週四 (19 日) 全面開低，道瓊工業指數早盤跌逾百點或 0.4％，那斯達克指數跌 0.1％，標普 500 指數和費半分別跌 0.4％。

美國週三 (18 日) 再新增超過 17 萬例的新冠確診，累計確診數已超過 1150 萬例，死亡人數突破 25 萬人。

為防堵疫情，紐約市週四 (19 日) 起關閉市內所有公立學校，並重啟遠距教學，市長白思豪 (Bill de Blasio) 表示，可能要等到下個月或更晚以後才會重新開放學校。

肯塔基州、明尼蘇達州、威州和伊利諾伊州等地區均採取新一輪限制措施，包含收緊口罩配戴規定、下令酒吧和餐廳停業以及限制私人聚會等。

病例激增、新封鎖措施加上疫苗廣泛接種的時間問題，導致市場本週震盪不斷。美元自 2 年低點回升，金價連續 4 天下跌，10 年期美債殖利率跌至 0.862%。

國際貨幣基金 (IMF) 週四於報告中提到疫情進展，但也警告，部分國家因感染率回升，正在失去復甦動能，疫情危機最終恐留下深刻、不平衡的傷疤。

經濟數據面，美國上週 (11/14) 初領失業金人數意外回升至 74.2 萬人，高於前值和預期，恐加劇市場對於經濟復甦停滯的擔憂。

截至台北時間週四 (19 日)22 時許：  
  • 道瓊指數下跌 113.14 點或 - 0.38%，暫報 29325.28 點
  • 那斯達克下跌 13.95 點或 - 0.12%，暫報 11787.66 點
  • 標普 500 指數下跌 13.32 點或 - 0.37%，暫報 3554.47 點
  • 費半下跌 10.03 點或 - 0.40%，暫報 2520.56 點
  • 台積電 ADR 下跌 0.78% 至每股 96.17 美元
  • 十年期美債殖利率下跌至 0.862%
  • 紐約輕原油下跌 0.41% 至每桶 41.65 美元
  • 布蘭特原油下跌 1.20% 至每桶 44.25 美元
  • 黃金下跌 0.92% 至每盎司 1856.70 美元
  • 美元指數上漲 0.33% 至 92.62 點  
道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)
道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)
焦點個股：

梅西百貨 (M-US) 早盤下跌 7.01％，至 8.36 美元

疫情衝擊百貨實體店面的消費支出，梅西百貨週四 (19 日) 公布第 3 季營收 39.9 億美元，淨虧損 9,100 萬美元，調整後淨損 19 美分，雖然線上銷售大增 27%，仍不足彌補實體店面銷售的跌勢，其 Q3 同店銷售額跌超 20%。

梅西百貨預計，旗下自有和特許商店的同店銷售額秋季將再下滑 20-25%，

L Brands(LB-US) 早盤上漲 15.50％，至 38.82 美元

受惠於旗下香氛品牌 Bath & Body 銷售成長，加上維多莉亞祕密的營運情況好轉，時裝零售商 L Brands 週三 (18 日) 公布第 3 季營收報 30.6 億美元，實現獲利 3.3 億美元，調整後 EPS 報 1.13 美元，均優於市場預期。

Nvidia(NVDA-US) 早盤下跌 0.29％，至 535.38 美元

Q3 基於 Non-GAAP 財報關鍵數據：

  • 營收報 47.26 億美元，年增 57%，優於 FactSet 預期的 44.2 億美元
  • 稀釋後 EPS 報 2.91 美元，年增 63%，高於 FactSet 預期的 2.58 美元
  • 毛利率報 65.5%，較去年同期上升 140 個基點
  • 營業利益報 19.93 億美元，年增 72%
  • 淨利報 18.34 億美元，年增 66%

Q3 基於 GAAP 財報關鍵數據：

  • 稀釋後 EPS 報 2.12 美元，年增 46%
  • 毛利率報 62.6%
  • 營業利益報 13.98 億美元，年增 51%
  • 淨利報 13.36 億美元，年增 49%
  • 自由現金流報 8.06 億美元
每日關鍵經濟數據：
  • 美國上週 (11/14) 初領失業金報 74.2 萬人，預期 70 萬人，前值自 70.9 萬人上調至 71.1 萬人
  • 美國上週 (11/7) 續領失業金報 637.2 萬人，預期 640 萬人，前值自 678.6 萬人上調至 680.1 萬人
  • 費城 Fed 11 月製造業指數報 26.3，預期 22.0，前值 32.3
美國上週 (11/14) 初領失業金人數回升 (圖：Zerohedge)
美國上週 (11/14) 初領失業金人數回升 (圖：Zerohedge)
  • 台北時間晚間 23:00 將公布美國 10 月成屋銷售年化數，預期 644 萬戶，前值 654 萬戶
  • 台北時間晚間 23:00 將公布美國 10 月成屋銷售月增率，預期 - 1.6%，前值 9.4%
華爾街分析：

Columbia Threadneedle Investments 全球股票副主管 Melda Mergen 表示，因感染數再度增加，預計未來幾個月將經歷一段困難時期，但就長期復甦過程來看，新冠疫苗會是一項重要的新聞里程碑，週期性復甦將回歸，但未來路途依舊顛簸。

CMC Markets 首席市場分析師 Michael Hewson 認為，隨著感染率和住院率上升，加上封鎖措施延長至 2021 年的風險，任何經濟損失成為永久性損失的可能性只會增加。

Hewson 認為，想要消除這些風險，必須利用可行疫苗來抵銷，既使疫苗將在明年推出，可能也需要花費兩年時間才能真正發揮作用。

摩根大通資產管理全球市場策略師 Hugh Gimber 表示，市場在兩個截然不同的時間範圍內，在兩條不同的新聞中進行價格爭奪戰，投資人正在努力平衡這種情況。

Gimber 稱，每個人都想知道的答案是，我們多快能恢復正常，當前仍有許多不利因素是我們不瞭解的，儘管疫苗供應商帶來好消息，但之中存在許多問號。

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