重磅！蘋果首款 M1自家晶片問世 新MacBook Air起價30,900

台北時間週三 (11 日) 蘋果第三場發表會凌晨登場，蘋果除了推出基於 ARM 架構設計、5 奈米製程的 M1 自家晶片，以及三款搭載該晶片的 Mac 新品，即 MacBook Air、MacBook Pro 和 Mac Mini。
One More Thing 發表會週三登場，象徵英特爾晶片時代的終結，蘋果推出首款專為 Mac 設計的 M1 自研晶片。
Apple M1 系統單晶片 (SoC) 滿載驚人的 160 億個電晶體，將 CPU、GPU、神經網路引擎、I/O 等眾多功能，整合在單一微小的晶片上。
蘋果號稱，M1 自研晶片為全球每瓦效能最強、全球最快的核顯、而低功耗亦成另一大賣點。
Apple M1 晶片配備 8 核心 CPU，每瓦性能提高 3 倍；具備最高 8 核心 GPU，提供全球最快速的整合式繪圖處理；16 核心 NPU (神經網路引擎)，以加快機器學習速度。
蘋果還專為 M1 全面設計 macOS Big Sur，macOS Big Sur 將於 11 月 12 日登場，提供自睡眠立即喚醒功能，透過 Apple 的 Rosetta 2 技術，iPad 和 iPhone 應用程式可以在 Mac 電腦上輕鬆運行，這是蘋果有史以來的創舉，無疑擴大 Mac 設備的應用範圍。
緊接著，蘋果推出 MacBook Air 更新版，這是蘋果入門級輕薄筆電，搭載 Apple M1 晶片，7 核心 GPU 與 16 核心神經網路引擎，具備更長的電池壽命，包括可進行網頁瀏覽 15 小時、影片播放 18 小時。
蘋果特別提到，新 MacBook Air 比上一代快 3.5 倍，比市面上 98% PC 筆電速度還要快。此外，新 MacBook Air 不具備風扇，以保持靜音效果。
蘋果還發布最小的台式機電腦 Mac mini 更新版本，搭載 Apple M1 晶片，效能 3 倍提升，最高 16GB RAM 和 2TB 儲存空間，定價較過去便宜 100 美元。
此外，蘋果推出 13 吋和 16 吋新 MacBook Pro 高階筆電，亦搭載蘋果自家 M1 晶片，改善鏡頭和麥克風功能，有別於 MacBook Air，MacBook Pro 具有風扇等散熱系統，還具 Mac 史上最長的電池續航力 (20 小時)。
三款 Mac 起價
- MacBook Air：起價 30,900 台幣 (999 美元)、台灣發售日未定
- Mac Mini：起價 21,900 台幣 (699 美元)、台灣發售日未定
- 13 吋 MacBook Pro：起價 39,900 台幣 (1299 美元)、台灣發售日未定
- 16 吋 MacBook Pro：起價 77,900 台幣 (2,399 美元)、最快 11/26 發貨
蘋果週三發表會開始後，蘋果 (AAPL-US) 小幅走跌，英特爾 (INTC-US) 亦下跌，發表會後兩家公司股價近乎持平，台積電 (TSM-US) 下跌 0.92%，暫報 每股 88.14 美元。