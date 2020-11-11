重磅！蘋果首款 M1自家晶片問世 新MacBook Air起價30,900

台北時間週三 (11 日) 蘋果第三場發表會凌晨登場，蘋果除了推出基於 ARM 架構設計、5 奈米製程的 M1 自家晶片，以及三款搭載該晶片的 Mac 新品，即 MacBook Air、MacBook Pro 和 Mac Mini。

One More Thing 發表會週三登場，象徵英特爾晶片時代的終結，蘋果推出首款專為 Mac 設計的 M1 自研晶片。

Apple M1 系統單晶片 (SoC) 滿載驚人的 160 億個電晶體，將 CPU、GPU、神經網路引擎、I/O 等眾多功能，整合在單一微小的晶片上。

蘋果號稱，M1 自研晶片為全球每瓦效能最強、全球最快的核顯、而低功耗亦成另一大賣點。

(圖片：蘋果)

Apple M1 晶片配備 8 核心 CPU，每瓦性能提高 3 倍；具備最高 8 核心 GPU，提供全球最快速的整合式繪圖處理；16 核心 NPU (神經網路引擎)，以加快機器學習速度。

(圖片：蘋果)

蘋果還專為 M1 全面設計 macOS Big Sur，macOS Big Sur 將於 11 月 12 日登場，提供自睡眠立即喚醒功能，透過 Apple 的 Rosetta 2 技術，iPad 和 iPhone 應用程式可以在 Mac 電腦上輕鬆運行，這是蘋果有史以來的創舉，無疑擴大 Mac 設備的應用範圍。

蘋果推出 MacBook Air 更新版 (圖片：蘋果)

緊接著，蘋果推出 MacBook Air 更新版，這是蘋果入門級輕薄筆電，搭載 Apple M1 晶片，7 核心 GPU 與 16 核心神經網路引擎，具備更長的電池壽命，包括可進行網頁瀏覽 15 小時、影片播放 18 小時。

蘋果特別提到，新 MacBook Air 比上一代快 3.5 倍，比市面上 98% PC 筆電速度還要快。此外，新 MacBook Air 不具備風扇，以保持靜音效果。

蘋果還發布最小的台式機電腦 Mac mini 更新版本 (圖片：蘋果)

蘋果還發布最小的台式機電腦 Mac mini 更新版本，搭載 Apple M1 晶片，效能 3 倍提升，最高 16GB RAM 和 2TB 儲存空間，定價較過去便宜 100 美元。

蘋果推出 13 吋和 16 吋新 MacBook Pro 高階筆電 (圖片：蘋果)

此外，蘋果推出 13 吋和 16 吋新 MacBook Pro 高階筆電，亦搭載蘋果自家 M1 晶片，改善鏡頭和麥克風功能，有別於 MacBook Air，MacBook Pro 具有風扇等散熱系統，還具 Mac 史上最長的電池續航力 (20 小時)。

三款 Mac 起價

MacBook Air：起價 30,900 台幣 (999 美元)、台灣發售日未定

Mac Mini：起價 21,900 台幣 (699 美元)、台灣發售日未定

13 吋 MacBook Pro：起價 39,900 台幣 (1299 美元)、台灣發售日未定

16 吋 MacBook Pro：起價 77,900 台幣 (2,399 美元)、最快 11/26 發貨

蘋果 Mac 價位圖 (圖片：蘋果)

蘋果週三發表會開始後，蘋果 (AAPL-US) 小幅走跌，英特爾 (INTC-US) 亦下跌，發表會後兩家公司股價近乎持平，台積電 (TSM-US) 下跌 0.92%，暫報 每股 88.14 美元。