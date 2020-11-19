「降速門」賠不完！蘋果再以1.13億美元與美33州、哥倫比亞特區和解

週三美國州官員宣布，蘋果 (AAPL-US) 將支付 1.13 億美元與美國 33 州加上哥倫比亞特區的檢察官就「降速門」取得和解，並承諾未來會提高作業程序和產品的透明度。

檢察官指控蘋果故意讓舊款 iPhone 降速以掩蓋電池問題，並促使用戶購買新設備。

此回達成的和解與 3 月時的協議不同，蘋果 3 月時與亞利桑那州、阿肯色州和印第安納州領導的聯盟以 5 億美元達成和解，免於集體訴訟。

為了避免 iPhone 6、7 和 SE 等舊款手機因電池老化產生放電效率無法配合 App 運作情況，蘋果在 2016 年發布的 iOS 11.1.2 版本中加入電池保護機制，藉此減少系統無預警關機或執行異常發生比例，但也因為遭消費者質疑未事先告知即作此調整，甚至認為有限制舊機運作效率，藉此迫使消費者更換新機之虞，進而向蘋果提出集體控訴。

根據亞利桑那法院的文件，數百萬的用戶出現手機遭關機的影響。

亞利桑那州檢察長 Mark Brnovich 說：「我與同僚將試圖喚起這些大型科技公司的重視，我們希望這與 30 州以上達成數百萬美元的判決能引起他們的關注。」

「企業不能輕描淡寫地掩蓋和隱瞞一切。」他補充。

蘋果先前否認有不當行為，無法立即取得蘋果對此事的評論。

蘋果同意，未來 3 年在其官網、軟體更新備註和 iPhone 設定上提供關於 iPhone 電源管理的「真實資訊」。亞利桑那州表示，蘋果目前披露的資訊和提供的選擇就足夠了。

目前該和解協議尚待法院核准。

此案於《路透》在 7 月時開始報導，為當局大型科技公司 (Big Tech) 大規模調查的一部分，上個月美國 11 個州的共和黨檢察長加入美國司法部的反壟斷調查，對抗 Alphabet (GOOGL-US) 旗下的谷歌和臉書 (FB-US)，調查谷歌和臉書是否進行潛在的欺騙和反競爭行為。