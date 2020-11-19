錯失疫苗利多機會！僅少數對沖基金搭上大漲順風車

據近日美國監管機構文件指出，第三季所有對沖基金售出 Moderna(MRNA-US) 與 BioNtech 達數百萬股，許多對沖基金錯失 11 月宣布疫苗時的可觀的獲利，僅有少數幾家對沖基金從中受惠。

根據監管文件和研調 Symmetric 的數據顯示，直到 9 月底，Balyasny 資產管理、Adage Capital Partners 和 Verition 基金管理已經清算 Moderna 的所有部位，而 Healthcor 資產管理、Logos 全球資產管理以及 Duquesne 則售出 BioNtech 的部位。

該文件顯示，BioNtech 最對沖基金投資者 Redmile Group 也在第三季減少 59% 的股份，而 Moderna 最大對沖基金投資者 Theleme Partners 也減持 11%，Symmetric 數據顯示，對沖基金第三季持有 BioNtech 約 340 萬股，淨售出 190 萬股，持有 Moderna 1170 萬股，淨售出 220 萬股。

不過，數據顯示，在這些對沖基金出走的同時，幾家對沖基金也補上這些部位並搭上疫苗利多的順風車，其中包含接手 Moderna 的 Voloridge 投資管理公司與 LMR Partners，以及加倉 BioNtech 的 Armistice Capital 與 Adage Capital。

多數對沖基金對此拒絕評論，其中據路透社引述對沖基金客戶報導，由於 11 月美國總統大選將近，一些對沖基金經理人擔心潛在波動性而開始獲利了結。Hedge Fund Research 數據顯示，截至今年到 10 月，平均對沖基金上漲 1.2%，而專注於醫療保健的基金平均則上漲 13%。

自第三季末至今，由於輝瑞 (PFE-US)、BioNtech 與 Moderna 宣布疫苗具有效性，使 BioNtech 股價上漲 26%，Moderna 上漲 28%，標普 500 指數也飆漲，目前標普 500 指數已自 3 月低點反彈 60%。