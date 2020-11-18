輝瑞、BioNTech疫苗有效性高達95% 預計數日內提交EUA申請

美國製藥大廠輝瑞 (Pfizer) 和德國生技公司 BioNTech SE 週三 (18 日) 宣布，共同開發的新冠病毒疫苗三期試驗顯示，最終有效性達到 95%，高於早期數據的 90%。

消息激勵輝瑞 (PFE-US) 和 BioNTech SE(BNTX-US) 股價盤前走揚，分別漲 3％和 7％。

輝瑞和 BioNTech 表示，在近 4.4 萬名中的 170 名確診成年受試者中，162 名注射安慰劑，另外 8 名注射疫苗，疫苗有效性高達 95%。

此外，兩家公司均未在試驗中發現任何嚴重的副作用，在審查近 8,000 名研究對象數據後顯示，疫苗耐受性良好。

輝瑞計劃在幾天內向 FDA 提交疫苗緊急使用授權 (EUV)，輝瑞執行長 Albert Bourla 在週二 (17 日) 表示已累積足夠安全性數據供當局審查，若順利獲准，則有望在今年底前銷售疫苗。

兩家公司重申今年將生產高達 5000 萬劑疫苗，並在 2021 年將產能拉升至 13 億劑，對於疫苗配送能力深具信心。

輝瑞和 BioNTech 上週發布的初步結果是基於外部和獨立的數據監測委員會在三期臨床試驗中進行的首次中期分析，當時公布疫苗有效性為 90%。