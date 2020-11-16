超強效疫苗轟動市場！BioNTech：明年冬天疫情可望終結

繼輝瑞疫苗有效性高達 90% 的消息傳出後，週一 (16 日) 美國生技公司莫德納 (Moderna) 宣布，旗下研發的新冠疫苗有效性超過 94%，華爾街大喜，道瓊開盤向 3 萬點大關挺進，BioNTech 首席執行長撒辛 (Ugur Sahin) 預測，明年冬天可望恢復正常生活。

輝瑞 (PFE-US) 上週宣布，和 BioNTech (BNTX-US) 合作研發的新冠疫苗臨床試驗初步結果顯示，該疫苗具有 90% 的有效性。

據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，新冠疫情已奪走了 131 萬條生命，美國累計確診超過 1100 萬例，死亡數為 246,224，位居世界首位。

BioNTech 首席執行長撒辛 (Ugur Sahin) 受訪時提到，今年冬天會很艱難，我們的疫苗不會對感染人數產生太大影響。然而，如果一切進展順利，我們將在明年年底 (前) 開始提供疫苗。

撒辛表示：「我們的目標是在明年 4 月之前提供超過 3 億劑疫苗，這可能會對疫情開始產生影響。」

撒辛稱：「在明年秋天前完成疫苗接種是絕對必要的，我相信這會發生，因為有許多疫苗公司幫助我們 (美國) 提升供應量，這將使我們明年能有一個正常的冬天。」

美國衛生部長阿札爾 (Alex Azar) 週一表示，美國食品藥物管理局 (FDA) 將盡速採取行動批准輝瑞和莫德納疫苗用於緊急用途。

週一美國生技公司莫德納 (Moderna) 宣布，第三階段初步試驗顯示，旗下研發的新冠疫苗有效度超過 94%，疫苗不須於超低溫儲存，需正常的冷藏即可，保存期可達 30 日，相較於輝瑞疫苗配送問題可能較小。

莫德納 CEO Stephane Bancel 宣稱，這款疫苗將扭轉乾坤的利器 (game changer)。

利多消息加持下，莫德納 (MRNA-US) 開盤大漲逾 7%，暫報每股 95.30 美元，道瓊指數漲逾 1%，暫報 29821.65 即將向 30000 點大關邁進。