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〈美股早盤〉輝瑞疫苗再傳佳音 美股開盤震盪走高、波音獲准復飛漲逾5％

〈美股早盤〉輝瑞疫苗再傳佳音 美股開盤震盪走高、波音獲准復飛漲逾5％ (圖：AFP)
〈美股早盤〉輝瑞疫苗再傳佳音 美股開盤震盪走高、波音獲准復飛漲逾5％ (圖：AFP)

美股週三 (18 日) 開盤平盤震盪後走高，道瓊工業指數早盤小漲 67 點或 0.1％，那斯達克指數漲 0.08％，標普 500 指數漲 0.04％，費半漲 0.4％。

美國聯邦航空總署 (FAA) 正式批准波音 737 Max 復飛，結束長達 20 個月的禁飛令，激勵波音開盤漲逾 5％。

製藥商輝瑞 (Pfizer) 宣布，其三期臨床試驗最終數據顯示，與 BioNTech SE 合作研發的新冠肺炎疫苗有效率高達 95%，優於早期數據的 90%，且目前為止未出現任何嚴重的安全問題。

該公司計劃在未來幾天內向美國食品及藥物監督管理局 (FDA) 提交緊急使用授權 (EUA) 申請。輝瑞和 BioNTech 開盤分別漲 3％和 5％。

另一方面，美國疫情仍持續惡化，住院率再創歷史新高。根據約翰霍普金斯大學數據，美國週二 (17 日) 新增 16.2 萬例新冠確診，新增死亡 1707 例，迫使俄亥俄州週二宣布實施宵禁，要求民眾必須在每天晚上 10 點至隔日清晨 5 點待在家中。

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 週二 (17 日) 表示，疫苗進展固然是好消息，短期來看，經濟仍面臨龐大挑戰和不確定性，就最好的情況來看，距離大範圍接種疫苗還需耗費數月時間。

廣泛來看，對新一輪限制措施以及經濟復甦放緩的擔憂，正在打壓整體市場情緒，投資人對於達成大規模財政刺激方案的期望也正在減弱。

紓困案談判本週進入關鍵期，參眾兩院目前仍無法就紓困規模達成共識。美國眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 和參議院民主黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 週二要求參議院共和黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 恢復談判，但後者表態僅願意接受 5000 億美元的紓困法案。

截至台北時間週三 (18 日)22 時許：  
  • 道瓊指數上漲 67.84 點或 0.13%，暫報 29851.19 點
  • 那斯達克上漲 9.85 點或 0.08%，暫報 11909.19 點
  • 標普 500 指數上漲 1.37 點或 0.04%，暫報 3610.90 點
  • 費半上漲 9.85 點或 0.39%，暫報 2558.81 點
  • 台積電 ADR 上漲 2.25% 至每股 97.86 美元
  • 十年期美債殖利率下跌至 0.857%
  • 紐約輕原油上漲 1.23% 至每桶 41.94 美元
  • 布蘭特原油上漲 1.60% 至每桶 44.45 美元
  • 黃金下跌 0.42% 至每盎司 1877.10 美元
  • 美元指數上漲 0% 至 92.40 點  
道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)
道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)
焦點個股：

波音 (BA-US) 早盤上漲 5.02％，至 220.60 美元

美國聯邦航空總署 (FAA) 週三 (18 日) 正式批准波音 737 Max 恢復商業飛行，結束長達 20 個月的禁飛令。該機型先前兩度遭遇墜機事故後，2019 年 3 月開始停飛。

輝瑞 (PFE-US) 早盤上漲 2.89％，至 37.08 美元

輝瑞德國生技公司 BioNTech SE 週三 (18 日) 宣布，共同開發的新冠病毒疫苗三期試驗顯示，最終有效性達到 95%，高於早期數據的 90%。

輝瑞計劃在幾天內向 FDA 提交疫苗緊急使用授權 (EUV) 申請，執行長 Albert Bourla 週二 (17 日) 表示已累積足夠安全性數據供當局審查，若順利獲准，則有望在今年底前銷售疫苗。

Target(TGT-US) 早盤上漲 1.39％，至 165.31 美元

2020 年 Q3 財報關鍵數據：

  • 營收：226.3 億美元，年增 21.3%，優於 Refinitiv 預期的 209.3 億美元
  • 淨利：10.1 億美元，優於去年同期的 7.14 億美元
  • EPS：2.01 美元，年增 46.3%
  • (non-GAAP) 調整後 EPS：2.79 美元，年增 105.1%，優於 Refinitiv 預期的 1.60 美元
  • 同店銷售額：年增 20.7％，優於 StreetAccount 預計的 11.2％
每日關鍵經濟數據：
  • 美國 10 月新屋開工年化數報 153 萬戶，預期 144.8 萬戶，前值自 141.5 萬戶上調至 145.9 萬戶
  • 美國 10 月新屋開工年化月增率報 4.9％，前值自 1.9% 上修至 6.3%
  • 美國 10 月營建許可總數報 154.5 萬戶，預期 157 萬戶，前值自 155.3 萬戶下調至 154.5 萬戶
  • 美國 10 月營建許可月增率報 0％，預期 1.6%，前值自 5.2% 下調至 4.7%
上圖為美國新屋開工年化月增率，下圖為美國營建許可月增率 (圖：Zerohedge)
上圖為美國新屋開工年化月增率，下圖為美國營建許可月增率 (圖：Zerohedge)
華爾街分析：

Markets.com 市場分析師 Neil Wilson 表示，儘管今天市場對疫苗的反應較冷淡，但這確實凸顯出項事實，即我們正朝著更樂觀的 2021 年邁進，雖然過程可能需要暫時忍受封鎖措施，我們仍走在恢復正常的路上。

Jefferies International 策略師 Mohit Kumar 稱，市場因輝瑞的疫苗消息出現反彈，從疫情角度來看，我們仍將面臨嚴酷的冬天，但從長期來看，這是一項重大的好消息。

Upwork 首席經濟學家 Adam Ozimek 表示，若政府和國會不採取更多措施，我們將看到更多企業倒閉、復甦進程倒退，屆時，美國將面臨更大的經濟困境。

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