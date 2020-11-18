〈美股早盤〉輝瑞疫苗再傳佳音 美股開盤震盪走高、波音獲准復飛漲逾5％

美股週三 (18 日) 開盤平盤震盪後走高，道瓊工業指數早盤小漲 67 點或 0.1％，那斯達克指數漲 0.08％，標普 500 指數漲 0.04％，費半漲 0.4％。

美國聯邦航空總署 (FAA) 正式批准波音 737 Max 復飛，結束長達 20 個月的禁飛令，激勵波音開盤漲逾 5％。

製藥商輝瑞 (Pfizer) 宣布，其三期臨床試驗最終數據顯示，與 BioNTech SE 合作研發的新冠肺炎疫苗有效率高達 95%，優於早期數據的 90%，且目前為止未出現任何嚴重的安全問題。

該公司計劃在未來幾天內向美國食品及藥物監督管理局 (FDA) 提交緊急使用授權 (EUA) 申請。輝瑞和 BioNTech 開盤分別漲 3％和 5％。

另一方面，美國疫情仍持續惡化，住院率再創歷史新高。根據約翰霍普金斯大學數據，美國週二 (17 日) 新增 16.2 萬例新冠確診，新增死亡 1707 例，迫使俄亥俄州週二宣布實施宵禁，要求民眾必須在每天晚上 10 點至隔日清晨 5 點待在家中。

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 週二 (17 日) 表示，疫苗進展固然是好消息，短期來看，經濟仍面臨龐大挑戰和不確定性，就最好的情況來看，距離大範圍接種疫苗還需耗費數月時間。

廣泛來看，對新一輪限制措施以及經濟復甦放緩的擔憂，正在打壓整體市場情緒，投資人對於達成大規模財政刺激方案的期望也正在減弱。

紓困案談判本週進入關鍵期，參眾兩院目前仍無法就紓困規模達成共識。美國眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 和參議院民主黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 週二要求參議院共和黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 恢復談判，但後者表態僅願意接受 5000 億美元的紓困法案。

截至台北時間週三 (18 日)22 時許：

道瓊指數上漲 67.84 點或 0.13%，暫報 29851.19 點

那斯達克上漲 9.85 點或 0.08%，暫報 11909.19 點

標普 500 指數上漲 1.37 點或 0.04%，暫報 3610.90 點

費半上漲 9.85 點或 0.39%，暫報 2558.81 點

台積電 ADR 上漲 2.25% 至每股 97.86 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.857%

紐約輕原油上漲 1.23% 至每桶 41.94 美元

布蘭特原油上漲 1.60% 至每桶 44.45 美元

黃金下跌 0.42% 至每盎司 1877.10 美元

美元指數上漲 0% 至 92.40 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

波音 (BA-US) 早盤上漲 5.02％，至 220.60 美元。

美國聯邦航空總署 (FAA) 週三 (18 日) 正式批准波音 737 Max 恢復商業飛行，結束長達 20 個月的禁飛令。該機型先前兩度遭遇墜機事故後，2019 年 3 月開始停飛。

輝瑞 (PFE-US) 早盤上漲 2.89％，至 37.08 美元。

輝瑞德國生技公司 BioNTech SE 週三 (18 日) 宣布，共同開發的新冠病毒疫苗三期試驗顯示，最終有效性達到 95%，高於早期數據的 90%。

輝瑞計劃在幾天內向 FDA 提交疫苗緊急使用授權 (EUV) 申請，執行長 Albert Bourla 週二 (17 日) 表示已累積足夠安全性數據供當局審查，若順利獲准，則有望在今年底前銷售疫苗。

Target(TGT-US) 早盤上漲 1.39％，至 165.31 美元。

2020 年 Q3 財報關鍵數據：

營收：226.3 億美元，年增 21.3%，優於 Refinitiv 預期的 209.3 億美元

淨利：10.1 億美元，優於去年同期的 7.14 億美元

EPS：2.01 美元，年增 46.3%

(non-GAAP) 調整後 EPS：2.79 美元，年增 105.1%，優於 Refinitiv 預期的 1.60 美元

同店銷售額：年增 20.7％，優於 StreetAccount 預計的 11.2％

每日關鍵經濟數據：

美國 10 月新屋開工年化數報 153 萬戶，預期 144.8 萬戶，前值自 141.5 萬戶上調至 145.9 萬戶

美國 10 月新屋開工年化月增率報 4.9％，前值自 1.9% 上修至 6.3%

美國 10 月營建許可總數報 154.5 萬戶，預期 157 萬戶，前值自 155.3 萬戶下調至 154.5 萬戶

美國 10 月營建許可月增率報 0％，預期 1.6%，前值自 5.2% 下調至 4.7%

上圖為美國新屋開工年化月增率，下圖為美國營建許可月增率 (圖：Zerohedge)

華爾街分析：

Markets.com 市場分析師 Neil Wilson 表示，儘管今天市場對疫苗的反應較冷淡，但這確實凸顯出項事實，即我們正朝著更樂觀的 2021 年邁進，雖然過程可能需要暫時忍受封鎖措施，我們仍走在恢復正常的路上。

Jefferies International 策略師 Mohit Kumar 稱，市場因輝瑞的疫苗消息出現反彈，從疫情角度來看，我們仍將面臨嚴酷的冬天，但從長期來看，這是一項重大的好消息。

Upwork 首席經濟學家 Adam Ozimek 表示，若政府和國會不採取更多措施，我們將看到更多企業倒閉、復甦進程倒退，屆時，美國將面臨更大的經濟困境。