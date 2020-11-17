效力都超過9成！Moderna、輝瑞新冠疫苗安全性、儲藏配送有何不同？

Moderna(MRNA-US)、輝瑞 (PFE-US) 兩家公司的實驗性新冠疫苗先後報佳音，初步結果顯示效力皆超過九成，燃起全世界人對疫情即將看見隧道盡頭光明的期許，兩家公司股價近來也都大漲。

Moderna 周一 (16 日) 公布新冠疫苗效力達到 94.5%，股價應聲飆漲，儘管遭遇部分獲利了結賣壓，終場漲幅仍達到 9%，以每股 97.30 美元作收，市值攀升到 385 億美元，一夕增加 30 億美元。

就在不久前，輝瑞上周一 (11 月 9 日) 宣布和德國夥伴 BioNTech 合作研發的疫苗有超過 90% 效力，帶動輝瑞股價飆漲，周一股價為每股 37 美元，市值 2000 億美元。

初步顯示的效力、安全性大致相同

兩款新冠候選疫苗有很多相同之處，兩者宣稱的效力幾乎相同，只有數字上的些微差別，而且都通過大規模的臨床試驗，有強力的統計數據背書：Moderna 在截至 10 月 22 日對 3 萬名受試者施打至少一劑，輝瑞則對 3.9 萬名受測者施打第二劑。

都採 mRNA 療法，免疫力評估不同

不過 Raymond James 分析師 Steven Seedhouse 說，兩款疫苗的效力評估上略有不同：輝瑞在施打第一劑的 21 天後打第二劑，七天過後再測量效力；Moderna 在重複施打之後的七天評估效力，兩次施打間隔 28 天，如果出現症狀，14 天之後才會被認定為確診。

因此接受 Moderna 疫苗的人在被認定為確診之前，有 14 天的時間形成免疫機制。

兩款疫苗都採用 mRNA（messenger RNA）療法，目前尚無獲得核准的疫苗採用這個機制。此療法設計目的是把體內細胞轉化為可以生產疫苗的工廠，由疫苗指導細胞製造新冠病毒的棘突蛋白 (spike protein) 複製物，仿效抗體產生的過程。

Seedhouse 說，兩款疫苗效力大致相同，要等到醫學期刊公布更詳細的結果才能更清楚比較。

兩款疫苗的安全性初步看來都是良好的。輝瑞在聲明中未提及安全問題，Moderna 提供的細節多一點，但也沒有受試者出現嚴重不良反應的情況，約 4% 到 9% 出現一般疫苗受試者常見的疼痛。

儲藏和配送挑戰，Moderna 優於輝瑞

不過兩者疫苗在儲藏和配送方面的差異比較顯著。輝瑞的疫苗需要在儲放在攝氏零下 80 度的環境裡，代表需要實驗室或醫院使用的特殊冷藏設備，能放五天；相較之下，Moderna 可以存放在零下 20 度的環境，一般冷藏設備即可滿足，而且能放在冰箱 30 天，遠多於一開始預估的七天。

冷藏設備需求的差異，代表 Moderna 對開發中國家來說儲藏難度降低。

分發情形

輝瑞已和美國政府簽訂初步提供 1 億劑，每劑定價 19.5 美元。Moderna 和美國政府簽約的價格是每劑 25 美元，未來希望向其他國家政府收取每劑 30 美元。

如果進一步審核資料顯示 Moderna 和輝瑞的疫苗證實安全，兩者都申請美國食品藥物管理局 (FDA) 的緊急授權使用。輝瑞預計 11 月第三周取得兩個月的安全追蹤資料，如果依切順利，這個月就可以申請緊急使用授權。

產能比一比

兩家公司都在擴大產能，輝瑞預計年底前在美國生產 5000 萬劑，明年生產 130 萬劑量，而 BioNTech 正在中國和復星醫藥 (Fosun) 進行第二階段試驗。

Moderna 則表示今年可在美國生產 2000 萬劑，明年生產 5000 萬到 10 億劑。Moderna 在歐洲和瑞士 Lonza 藥廠、西班牙 Laboratorios Farmacéuticos Rovi 合作。

兩款疫苗都需要施打兩劑，代表能夠接種疫苗的人數是產量的一半。

抗疫的未解問題

科學家尋找如何達到群體免疫的路上仍面臨很大障礙，目前仍不清楚候選疫苗的保護力可以維持多久，也不清楚疫苗推出之後有多少人願意接種。

醫學專家擔心，對疫苗的質疑如果繼續增加，可能影響最終推出。此外，疫苗的生產、配發仍是挑戰。