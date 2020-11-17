誠品生活進軍東南亞 馬來西亞首店2022年開業

誠品生活 (2926-TW) 董事長吳旻潔今 (17) 日宣布，將進軍東南亞市場，攜手楊忠禮集團，到馬來西亞吉隆坡金三角武吉免登商圈「The Starhill」，開展東南亞第一個據點，預計 2022 年開幕。

繼去年 9 月跨出華人社會，到日本東京開展「誠品生活日本橋」據點後，今日宣布前進東南亞展店，未來誠品生活馬來西亞店占地達 2000 坪，囊括誠品書店、誠品咖啡、誠品電影院與誠品行旅等，為零售百貨與飯店結合的複合式大樓。

誠品生活此次與長期支持華文教育的 YTL 楊忠禮集團 (YTL Corporation Berhad) 合作，創辦人楊忠禮是南洋四大金門移民商族代表之一，集團事業版圖遍及歐、亞、澳洲，橫跨營建、地產開發、零售、飯店旅遊等。

誠品生活董事長吳旻潔表示，雙方合作可實現多元文創產業的許多可能性，攜手楊忠禮家族共創東南亞首家實體文化場域，是對疫情後的馬來西亞城市文化觀光、日常文化生活、多元文創產業，實際展現高度重視與具體投資的作為。

對於馬來西亞市場前景，誠品生活指出，馬來西亞入境台灣旅客人次，已連續 10 年居東南亞國家之冠，華人在當地也是第二大族群，且重視華語華文教育，位居台灣圖書出口國前五名。