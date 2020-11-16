〈RCEP簽署〉RCEP成軍 會計師：台商提前進行稅務規劃因應變局

「區域全面經濟夥伴關係協定」(RCEP) 成軍，將成世界最大自貿區，會計師提醒，台商應重新檢視價值鏈的價值創造因素，書面化高附加價值活動，並評估能否申請適用當地的租稅優惠，提早做好稅務規劃因應變局。

包括中國大陸、日本、韓國、澳洲、紐西蘭等 15 國昨 (15) 日以視訊方式簽署 RCEP，由於 RCEP 貨物貿易最終零關稅產品數整體上將超過 90%，換言之美中兩大陣營將逐步形成。

資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師段士良表示，中國大陸近 20 年快速發展製造工藝，也已開始將勞力密集、資本支出大但附加價值較低或高汙染的行業移到東盟各國，再透過自身龐大的內需市場，將 RCEP 各國生產產品進口回中國大陸銷售。

段士良說，過往部分台商在中國大陸常見的兩頭在外貿易模式，也就是關鍵原材料進口，在中國大陸加工後產品外銷，近年也隨中國大陸已成世界市場開始出現改變，將低階製程移至境外，產成品再出售至海外或中國大陸市場，而保留高階製程或研發在中國大陸公司，這種模式對無根台商又更明顯。

資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務會計師徐丞毅指出，台商在中國大陸內需市場多以 BtoB 為主，對接的是中國大陸的新零售公司，自身在產品營銷上可能還是受制於那些新零售企業。

而有些台商形成在中國大陸保留高階技術生產，並將部分技術透過外派陸幹指導方式轉移給 RCEP 生產製造廠，RCEP 製造廠生產後回銷給中國大陸廠或中國大陸貿易公司的商業模式。

徐丞毅表示，中國大陸稅務機關未來可能透過個人所得稅申報系統的整合，更大程度的掌握外派陸幹的薪資支付狀況，並針對技術移轉的情況重新定性交易，透過利潤分割法的方式，重新分配價值鏈的利潤。

徐丞毅建議，台商應重新檢視自身價值鏈的主要價值創造因素，書面化具有高附加價值的活動，並評估能否申請適用當地的租稅優惠，而對於利潤配置與價值鏈不配比的部分，也應該盡早進行調整。