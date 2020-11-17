工研院攜手產官研 推動2030電動巴士國產化

為協助 2030 年電動巴士國產化目標，工研院在經濟部支持下，攜手車廠、關鍵零組件及系統廠等業者開發電動巴士，提供車輛動力系統、馬達及驅控器、充電管理系統、智慧化系統等技術移轉與創新服務，透過產官研聯手打團體戰，提升自製能力，邁向下世代智慧公共運輸服務。

工研院指出，長期以來，台灣因較少自製電動巴士零組件，業界多仰賴從國外採購零組件後，再組裝成電動巴士，為改善產業困境，工研院協助業者自主開發電動巴士零組件，提供包含整車自主開發設計、動力與控制系統、馬達及驅控器、充電系統、電池芯、車架和煞車控制、智慧化系統等技術移轉與創新服務。

舉例來說，工研院已技術移轉馬達驅控器技術給汽車零組件廠商，並提供團隊訓練與技術服務，涵蓋設計分析、雛型製造、測試驗證等，協助業者成功開發電動巴士動力系統產品。

同時，工研院將幫助業者導入智慧化技術，包括盲點警示系統 (BLIS)、緊急事故煞停系統 (AEB)，加速電動車朝向智慧化發展。工研院也積極投入開發自駕車，當前已於無交通管制的南寮漁港試運行，並在台中水湳場域測試自駕巴士。

工研院機械與機電系統研究所長胡竹生表示，因應國際趨勢，打造智慧電動車已成各國重要布局，台灣也積極推動 2030 年達成公車和客運全面電動化，以減少碳排放、提高能源效率，催化綠色運輸與智慧物聯網環境應用；並藉由完善電動車充電基礎設施，引領電動車產業鏈高值化發展。