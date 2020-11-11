電動車時代來臨！日本電產CEO：2030年車價將只有1/5

硬碟用馬達全球龍頭、產品從精密型到電動車驅動馬達都有的日本電產 (Nidec)(6594-JP) 董事長兼 CEO 永守重信，10 日 (週二) 在日本經濟新聞所舉辦的第 22 屆世界經營者會議中表示，到了 2030 年的汽車價格應該只有目前 1/5。

永守重信認為由於全球對於環境問題的重視，在碳排放等環境問題上愈趨嚴苛，電動車也會開始普及。他說道：「在 2030 年，汽車的價格應該只有目前的 1/5。」他也提到電動車的核心在於馬達與電池，認為「高價的電池價格會因技術革新而改變。」

日本電產致力於擴大生產電動車用驅動馬達，截至 10 月，預期 2025 年之前的訂單可望擴大到 250 萬台。該公司目標在 2025 年之前獲得 25% 的全球市占，在中國大連投資 1 千億日圓的工廠正興建當中。在歐洲也打算投入 2 千億日圓新設生產基地。

永守重信表示：「汽車製造商以硬體來一決勝負的時代結束，改為軟體。」他認為，「硬體部分交給專門廠商，我們奪取市占的時代來臨。」

永守重信並強調，到了 2030 年前後，電動車數量將超過整體車市 5 成，價格也會變成 1/5 左右。

除此之外，永守重信也提到英語教學的重要性。他本人擔任營運法人理事長的京都先端科技大學，該大學於今年 4 月成立工學院培育馬達的專門人才。

永守重信表示：「在 2025 年之前，所有學院的教學將改為英文。」他強調在全世界做生意，英文是共通語言，期許自身經營的大學在未來能超越東京大學與京都大學。