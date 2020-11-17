台積電衝破500元改寫新天價 市值突破13兆元大關

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) ADR 周一飆漲 6.5%，再創新高，激勵今 (17) 日股價再度跳空開高，早盤衝破 500 元大關，漲幅最高達 4.5%，站上 506 元，續寫歷史新高價，市值也再突破 13 兆元關卡、達到 13.12 兆元，同寫新猷。

台積電昨日開高走高，大漲 4.76%，收在 484 元，市值衝破 12 兆元大關，達到 12.5503 兆元 (約 4403 億美元)，並超車沃爾瑪成為全球市值第十一大企業；而在今日再度衝破 13 兆元關卡後，將挑戰超越 VISA(市值 4661.5 億美元)，成為全球市值第十大企業。

台積電受惠 5G 手機與高效運算應用驅動，包括蘋果、高通、輝達、聯發科，傳出大舉追單提高備貨量，帶動台積電 5 奈米及 7 奈米等先進製程，產能爆滿。

而台積電大客戶蘋果近來擴大自主研發晶片，繼先前的 iPhone、iPad 後，Mac 系列也採用自研的 M1 晶片，並由台積電以 5 奈米代工生產，成為台積電營運動能之一。

在 5 奈米動能續強下，台積電估第四季營收 124-127 億美元，季增 2.1-4.6%，將續改寫第三季寫下的營收新猷，由於客戶看好終端應用前景，先進製程需求暢旺，除第四季營收將再寫新高外，台積電也預估今年美元營收將成長 30%。

台積電 ADR 周一大漲 6.5%，收在 99.27 美元，相當於 566.32 元，與昨日台股收盤價溢價高達 17%，創新高。