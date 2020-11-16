日本上季GDP按年率增長21.4% 相隔4季後轉為正成長

日本 2020 年 Q3(7 至 9 月) 的實質 GDP，在年率換算後報 21.4% 的增長，創下自 1968 年 Q4 以來的最大增長幅度。日本實質 GDP 於相隔 4 個季度後，再度出現正成長。日本政府針對肺炎疫情的政策奏效，還有全球經濟活動的重啟，都是背後主因。

日本內閣府在週一 (16 日) 公布最新 GDP 數據。今年第 3 季 GDP 報季增 5.0%、年率換算後報 21.4% 的增加。

主要數字方面，Q3 日本民間最終消費支出報季增 4.7%，大幅優於 Q2 的季減 8.1%。同期的民間設備投資報年減 3.4%，較 Q2 的季減 4.5% 出現改善。

《路透社》於事前所整理出的民間調查機構預測中數，認為日本 Q3 的 GDP 將出現季增 4.4%、年率換算後為 18.9% 的增加。而實際上的 GDP 表現更為良好。

日本政府於今年 5 月底解除全國緊急狀態，在日本國民外出機會增加，以及一連串的經濟振興政策帶動下，占日本 GDP 過半的個人消費出現大幅度回彈。另外由於國外景氣復甦，日本出口表現也再度轉為正成長。但由於日本國內企業對於未來發展仍感到不安、投資心理未見改善，在設備投資方面持續減少。

另外在 Q3 的進出口表現方面，出口報季增 7.0%，進口報季減 9.8%。外需的貢獻度報 2.9%。

日本內閣府 10 的每月例行經濟報告中，在總括判斷維持先前看法的「觀測到景氣復甦動向」。另外在個人消費的看法方面作出上修，出口方面維持先前「復甦當中」看法不變。