菲律賓第三季GDP表現回溫 官員認為已走出谷底

菲律賓統計局週二 (10 日) 公布最新 GDP 數據。今年第 3 季的實質 GDP 報年減 11.5%，較前一季出現改善。該國實質 GDP 在今年第 2 季報年減 16.9%，創下菲律賓經濟史上最嚴重的衰退紀錄。

菲律賓 2020 年第 3 季的 GDP 表現較前一季出現回溫，卻也連續兩個月出現 2 位數百分比的衰退。主要原因在於，菲律賓政府為防止新冠肺炎 (COVID-19) 疫情擴大，在民眾的外出、移動採取限制，經濟活動也依然維持低調。

由當地媒體所整理出的市場預測中數報年減 9.2%，實際表現較差。菲律賓的 GDP 連續 3 季出現負成長，今年第 1 季的 GDP 成長率報年減 0.7%。

第 3 季的投資滑落明顯，這也反映出該國經濟活動的低調。其中，建設投資年減 43.5%，減少幅度較前一季擴大。另外在設備投資方面也出現年減 34.4%。占 GDP 大約 7 成的個人消費年減 9.3%，較前一季 2 位數百分比的年減率出現改善。

菲律賓政府自今年 3 月起，在外出、移動採取嚴格管制，也從 5 月中旬階段性放緩。然而，由於肺炎疫情再度升溫，首都馬尼拉及附近各州也從 8 月起再度趨嚴。

菲律賓國家經濟發展部 (NEDA) 的代理部長 Karl Chua 表示，第 3 季的 GDP 下滑是反映防疫管制的再度趨嚴，他認為菲律賓經濟已走出谷底。

在 2020 全年的 GDP 展望方面，在先前所預測的年減 5.5%，也有作出下修的打算。而在今年前三季的 GDP 平均，則是報年減 10%。