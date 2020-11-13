歐元區第三季GDP修正值略下修至季增12.6% 低於原先預期

根據歐盟統計局 (Eurostat) 在週五 (13 日) 發布的報告顯示，歐元區第三季國內生產總值 (GDP) 修正值較上一季成長 12.6%，略低於市場原先預期。

數據顯示，歐元區 19 個國家的 GDP 在 7 月至 9 月的第三季期間季增 12.6%，較原先的 12.7% 成長有所下調，並低於市場預期的 12.7%。歐元區第三季 GDP 較去年同期下跌 4.4%，低於先前的下跌 4.3%。

在經歷了第二季疫情所引發的衰退之後，歐元區經濟在第三季的反彈力度較預期的要強勁。歐盟統計局也表示，經濟活動的反彈，意味著就業人數較上一季增長了 0.9%，不過仍較去年同期下跌了 2%。

報告中也指出，歐元區 9 月份的對外貿易順差略高於預期，為 245 億歐元，高於預期的 220 億歐元，而去年同期則是 170 億歐元。但數據的改善並不是由於貿易的增長，而是因為出口僅下跌 3.8%，而進口則卻降了 8.9%。

歐盟統計局 (Eurostat) 先前公布的數據顯示，在經歷了第二季的大幅衰退之後，歐元區經濟在第三季的反彈較預期的強勁，主要歸功於義大利、法國和西班牙的經濟成長。

不過，分析師認為，歐元區要由嚴重的衰退中全面回升，將需要 2 年甚至更長的時間。歐洲央行曾表示，預計 2020 年歐元區經濟將衰退 8.7%，而在 2021 年及 2022 年將分別成長 5.2% 和 3.3%。