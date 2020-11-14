〈美股盤後〉川普法律戰連敗 應材台積電ADR大漲 標普創歷史新高

週五 (13 日) 思科、迪士尼等企業財報告捷，美股揮別昨日跌勢後反彈，美債殖利率曲線陡峭，經濟敏感型能源工業股領漲，小型股回暖，應材、台積電 ADR 大漲，四大指數同步收紅逾 1%，標普創下歷史新高。

輝瑞疫苗利多消息催生本週類股輪動，引領美股週線多收紅，道瓊週漲 4.1%，標普週漲 2.16%，科技股為主的那指週跌 0.6%。

週五川普在三大關鍵州的法律訴訟接連受挫，喬治亞州重新計票也料將難以翻轉，拜登的領先優勢更加穩固，更進一步消弭大選不確定性。

外媒預測，拜登目前擁有 306 張選舉人票，遠遠超過贏得白宮的 270 張當選門檻，而川普僅獲得 232 張選舉人票。儘管川普迄今拒絕承認敗選。外媒傳出，共和黨相信川普將最快在月底感恩節讓步，進行政權交接工作。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 5291 萬例，死亡數突破 129 萬例。

美國累計確診超過 1056 萬例，累計死亡數超過 24.2 萬。週四美國確診激增逾 1.6 萬例，創新高紀錄，住院人數亦攀升至新高 67,096 例，至少有 46 個州的住院率飆升。芝加哥市長要求市民取消感恩節計畫，紐約州長宣布宵禁週五生效，可能最早下週關閉學校。

週五 (13 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 399.64 點，或 1.37%，收 29,479.81 點。

標普 500 指數上漲 48.14 點，或 1.36%，收 3,585.15 點。

那斯達克指數上漲 119.70 點，或 1.02%，收 11,829.29 點。

費城半導體指數上漲 30.39 點，或 1.23 %，收 2,508.82 點。

標普 500 指數 11 大板塊集體上漲。(圖片：finviz)

科技五大天王多收高。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.042%；臉書 (FB-US) 上漲 0.68%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.69%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.60%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.50%。

道瓊 30 檔成分股集體大漲。思科 (CSCO-US) 上漲 7.06%；波音 (BA-US) 上漲 5.88%；美國運通 (AXP-US) 上漲 3.50%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 2.93%；Honeywell (HON-US) 上漲 2.18%。

費半成分股以應材領漲。應材 (AMAT-US) 上漲 4.31%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.11%；AMD (AMD-US) 下跌 0.50%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.19%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.24%；美光 (MU-US) 上漲 2.99%。

台股 ADR 以台積電領漲。台積電 ADR(TSM-US) 上漲 3.79%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.61%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.02%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.44%。

焦點個股消息

康卡斯特 (CMCSA-US) 該公司周五宣布其風險資本部門將被重新納入業務範圍，以專注於戰略投資，其股價盤中創出歷史新高 (49.24)，收漲 2.13% 至每股 49.00 美元。

應用材料 (AMAT-US) 上漲 4.31%。該公司第三季財報和財測皆優於預期，連帶提振半導體類股。投行 RBC 將應材目標價從 75 美元上調至 82 美元，預計該公司將提高市佔並超過市場對 2021 財年的預期。

思科 (CSCO-US) 繳出亮眼財報，預估網路設備產品需求將持續提高，第二季財測優於分析師所料，其股價上漲了 7.06% 至每股 41.40 美元。

迪士尼 (DIS-US) 最新財報公布的虧損低於預期，而訂戶人數也優於預期，激勵其股價上漲 2.16%。

蔚來 (NIO-US) 收黑 7.76% 至每股 44.56 美元。做空機構香櫞資本研判特斯拉 Model Y 電動汽車定價 (2.5 萬美元) 極具侵略性，將影響蔚來汽車後市，目標價設 25 美元。

經濟數據

美國 10 月 PPI 年增率報 0.5%，預期 0.2%，前值 0.4%

美國 10 月 PPI 月增率報 0.3%，預期 0.2%，前值 0.4%

美國 10 月核心 PPI 年增率報 1.1%，預期 1.2%，前值 1.2%

美國 10 月核心 PPI 月增率報 0.1%，預期 0.3%，前值 0.4%

華爾街分析

摩根大通策略師兼衍生品戰略主管 Marko Kolanovic 表示，疫苗本周的積極消息是改變我們的觀點，因為疫苗允許華爾街預期即將到來疫情終點和更廣泛的經濟重啟。

Pictet Wealth 高級經濟學家 Thomas Costerg 表示，市場正看到更光明的天空，但有掉入夢遊仙境的風險，因為短期來看，新冠消息令人非常擔憂，許多國家採取了歐盟封鎖措施。

Thomas Costerg 提醒，由於新冠病毒和美國資料疲軟，從現在到下任總統就職日期間，股市前方道路將會崎嶇不平。

MRB Partners 合夥人 Phillip Colmar 在一份報告中寫道，全球經濟復甦將持續下去，但 V 型復甦已然結束，我們已過渡到一個更慢復甦步伐，即前進兩步、又後了一步。