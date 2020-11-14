知名放空機構香櫞：蔚來汽車面臨特斯拉降價威脅 合理股價為25美元

知名放空機構香櫞研究 (Citron Research) 週五 (13 日) 發布報告表示，電動車大廠蔚來汽車的中國市場將面對特斯拉 Model Y 的降價壓力，認為該股票目前投機情緒濃厚，合理股價應為 25 美元，消息傳出後蔚來汽車週五 (13 日) 下挫近 8%。

香櫞研究創辦人、也是著名空頭的 Andrew Left 於報告中表示，目前市場上投資人顯然沒有注意到特斯拉 (TSLA-US) Model Y 在中國的定價，對蔚來汽車 (NIO-US) 造成何種威脅。

該報告引用上週德意志銀行 (DB) 報告，德銀預估特斯拉受惠於上海超級工廠擴廠，Model Y 定價將由 7.3 萬美元大幅降低至 5.6 萬至 5.8 美元區間，這價位將直接衝擊蔚來汽車的 EC6 與 ES6 車款，可能會減緩蔚來汽車的訂單動能與市場短期的樂觀情緒。

中國的天風證券則表示，特斯拉在中國的業務不斷增長，考慮中國製造 (MIC) 電動車將大大節省生產成本，特斯拉將毛利回饋給客戶的策略，很可能使 Model Y 合理售價將下降至 4.1 萬美元。

彭博分析師 Steve Man 此前也認為，中國高階電動車新一波降價潮即將到來，這可能會在中國電動車市掀起一場激烈的競爭。

若從估值乘數來看 (Valuation Multiples)，香櫞研究報告表示，過去蔚來汽車估值一直與特斯拉有高度的相關性，然而近期蔚來汽車與特斯拉出現明顯差距，蔚來汽車目前估值乘數 ( NTM EV/Sales) 為 17 至 18 倍，與特斯拉的 9 倍相比已溢價近 2 倍，創下兩家公司有史以來最大乘數差距。

市占率方面，特斯拉 1.5 萬輛交車速度雖與蔚來汽車相近，但特斯拉除了在美國電動車市場以 45% 市占率讓蔚來汽車倍感壓力外，也在中國市場步步進逼，目前市占率已逐步上升至 3%，且上個月特斯拉中國的汽車銷量是蔚來汽車的 2 倍以上。

市場方面，香櫞研究表示，目前蔚來汽車投機情緒高昂，空單餘額已降至 2 年新低，現階段買進蔚來汽車的投資人都不是看好這家公司的前景，而是青睞股價上漲帶來的資本利得，合理股價應為 25 美元，這意味著蔚來汽車還有 48% 的下跌空間。

蔚來汽車今年以來已經上漲約 12 倍，週五於盤中一度上漲 12.2%，隨後下挫 7.74%，以 44.56 美元作收。