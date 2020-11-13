重磅！川普再簽禁令 封殺31家中國軍方背景企業

近期美中關係因香港問題再度對立，週四 (12 日) 美國總統川普再度簽署針對中國投資的行政命令，禁止美國人投資與中國軍方有關聯的 31 家中企，包含中國電信與海康威視等。

川普政府正試圖在經濟、政治和軍事上與北京抗衡，繼華為、TikToK、微信禁令後，週四 (12 日) 美國總統川普再度簽署一項行政禁令，瞄準其他中國軍方背景企業，禁止美國人對其投資。

本次行政命令適用於 31 家具中國軍方背景的中國企業，包括華為、海康威視、浪潮集團、中國移動、中國電信、中國航空工業集團、中國鐵道建築集團、中國船舶重工集團、熊貓電子集團等。

該禁令將禁止美國公司和個人直接或通過基金擁有這些中國企業的股份，1 月 11 日起，美政府禁止個人或企業購買或投資納入這些中企的的新興市場基金，還限定在明年 11 月 11 日之前撤回中國證券等相關投資。

川普政府指控，中國正在越發地利用美國資本進行軍事、情報和其他安全機構的發展和現代化，這對美國構成了威脅。

受此消息影響，中國移動 (CHL-US) 應聲跳水，收跌逾 4% 至每股 33.09 美元。中國電信 (CHA-US) 下跌 5.29% 至每股 34.36 美元。