諸多新風險浮現 十年期美債殖利率暴跌逾9%

週四 (12 日) 諸多新風險持續浮現，投資人避險情緒高漲，大量資金湧入債市，長天期與短天期的美債殖利率集體大跌。

由於面臨諸多新的風險挑戰，週四 (12 日) 截稿前，二年期美債殖利率下跌逾 6,5%，暫報 0.173%；十年期美債殖利率下跌逾 9%，暫報 0.900%；30 年期美債殖利率下跌 4.81%，暫報 1.675%。

美國新冠疫情持續惡化，週三美國通報超過 144,000 例新增確診，這是迄今為止的單日最高記錄，將全美 7 日確診均值推高至 127,603 例，比一週前的數據高 35%。

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾、歐洲央行 (ECB) 主席拉加德、英國央行總裁貝利等共同出席歐洲央行論壇，鮑爾表示，儘管本週早些時候有積極的疫苗消息，但美國經濟前景仍然不確定。

大規模新紓困案今年底出爐希望渺茫！週四川普政府傳出考慮退出新冠刺激談判，白宮與民主黨僵持數月過後，代表財政部長梅努欽將不再與眾院長佩洛西談判，將留給參議院共和黨領袖麥康奈爾接手談判，但麥康奈爾堅持主張推出小型的新刺激法案。

美國憲法危機四伏，川普已拒絕對權力的和平過渡做出承諾，多次推文控訴大選計票舞弊，川普競選團隊正試圖訴諸法律翻盤，要求六個關鍵搖擺州進行重新計票，美參議院多數黨領袖麥康奈爾亦支持川普打法律戰。投資大師 Jim Cramer 週四表示，川普拒絕敗選並試圖以任何可能的方式進行鬥爭，這肯定會破壞美國政局的穩定。

美中關係持續緊張亦帶來風險警訊。川普政府近期 (10 日) 制裁四名中港官員，包括港澳辦副主任鄧中華、中央駐港國安公署副署長李江舟、警務處副處長劉賜蕙及國家安全處高級警司李桂華。中國外交部回應美方，停止插手香港事務。

此外，經濟數據表現亦喜憂參半。美國 10 月消費物價指數 (CPI) 年升 1.2%，基本持平，未實現預期的小幅成長，但截至 11 月 7 日，美國初領失業金人數達近 71 萬，優於市場預期和前值。