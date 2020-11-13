白宮退出刺激方案磋商 改由參院主導和民主黨人談判

彭博引述知情人士說法周四 (12 日) 報導，川普政府將退出新一輪刺激談判，代表財長梅努欽 (Steve Mnuchin) 將不再與眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 磋商，改由參議院共和黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 接手。由於麥康奈爾支持的紓困案規模比民主黨甚至白宮的方案小得多，意味著當前的談判僵局恐怕難以打破。

消息人士說，雖然白宮可能還是會和共和黨議院商議刺激方案的細節，但不太可能繼續主導談判；除非兩黨協商完全重新開始，白宮才有可能重新回到談判桌上。

川普政府淡出刺激磋商的同時，美國總統當選人拜登和佩洛西、參院民主黨 (少數黨) 領袖舒默 (Chuck Schumer) 周四發表聯合聲明，三人強調國會在年底前推出抗疫紓困方案「有急迫的必要性」，包括對州及地方政府的援助措施。

這項聲明並未提及刺激方案的規模，但佩洛西和舒默周四重申，他們都支持眾議院已經通過的 2.4 兆美元方案。舒默並表示， 2.4 兆美元方案必須是任何新紓困案協商的起點。

由於麥康奈爾始終堅持紓困規模只能小不能大—他支持的 5000 億美元方案甚至遠低於白宮提議的 1.9 兆美元，在這個情況下，雙方要在元旦之前達成突破性進展的機會渺茫。

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