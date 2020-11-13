法律戰難改大選結果？憲法將讓川普搬出白宮

美國總統川普多次控訴選舉舞弊，正試圖透過法律戰翻盤，要求六個關鍵搖擺州進行重新計票，但共和黨前總統布希主政時的前白宮副幕僚長羅夫 (Karl Rove) 週四 (12 日) 表示，這不會改變大選結果。

民主黨總統候選人拜登以 279 票對 217 票，跨過勝選門檻擊敗現任總統川普。

參議院多數黨領袖麥康奈爾支持川普，稱其完全有權利對選舉欺詐和透明度的擔憂訴諸法律。

然而，前白宮副幕僚長羅夫稱，川普必須證明存在系統性選舉欺詐，讓數萬張非法選票作廢才有機會翻盤，但目前為止，還沒有證據能證明這一點。

曾在小布希政府任職、現為加州大學柏克萊分校法學教授的柳約翰 (John Yoo) 稱，這些法律訴訟看起來都沒有很高的勝算。

柳約翰提到：「我認為川普完全有權利嘗試、要求所有州確保投票結果，這樣我們都對選舉結果有信心。但我想說的是，從過去案例來看，這些都是很難證明的例子，一般來說，它們不會導致總票數的變化。」

柳約翰預測，川普靠法律戰翻盤的機率為 10% 或更少，因為還沒有看到重新計票在多個州可能造成 1 至 2 萬張選票的差異。川普不僅要推翻一個州的選舉結果，他還必須看到喬治亞州、亞利桑那州和賓州的選舉票發生重大變化，但這是非常、非常不可能的。

外界擔憂川普不願和平過渡權力，柳約翰稱，憲法將讓川普讓出白宮。

柳約翰稱：「是的，川普可以說他不會離開白宮，不會承認敗選，但在 1 月 20 日中午，他已不再是總統。沒有任何理由讓他可以回避憲法，這是由各州的選舉人票決定的，屆時川普將成為一個普通公民，無論他做了什麼。」

根據憲法第 20 修正案，獲得最多選舉人票的候選人將於 1 月 20 日中午成為新任美國總統。因此，現任總統任期就在那一天中午之前結束。

羅夫喊話川普，一旦川普訴諸法庭的日子結束，川普應領導和平政權過渡，放下怨氣，為美國國家團結盡一己之任。