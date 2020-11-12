喬治亞州手工重新計票 川普法律戰盼兩周解決 大選結果明年一月底定

川普競選團隊正試圖訴諸法律，計畫在六個搖擺州重新計票，喬治亞州週三 (11 日) 宣布手工重新計票，川普法律戰希望在兩周內解決，預期大選結果明年一月底定。

美國總統選舉正式結果仍未出爐，外媒報導，民主黨候選人拜登越過 270 張選舉人票門檻成為美國新任總統。

川普競選團隊正試圖訴諸法律企圖翻盤，計畫訴諸在六個搖擺州重新計票，包括：亞利桑那州、喬治亞州、密西根州、內華達州、賓州和威斯康辛州。但拜登的競選團隊表示，沒有證據表明存在重大的選票舞弊。

川普競選團隊的法律顧問 Jenna Ellis 受訪時提到，確保迅速審理這些案件將取決於法院，希望能在未來兩週內得到解決。

拜登在喬治亞州目前以超過 14,000 票的優勢領先川普。週三喬治亞州州務卿 Brad Raffensperger 宣布，將對該州 159 個郡都將以手工重新計票。

拜登預計將在有爭議的賓州、密西根州、威州和內華達州中勝出，並且在其他兩個州 (亞利桑那州和喬治亞州) 的選票領先。拜登目前預計將獲得至少 279 個選舉人票，如果拜登在亞利桑那州和喬治亞州獲勝，他可以再獲得 27 張選舉人選票。

最終大選將於何時塵埃落定？

《NBC 新聞》週三報導，拜登將擊敗川普，大選最終的正式結果將等到明年一月份才能底定。基於選票重計尚未解決、各州必須在 12 月 8 日之前解決有關選舉結果的所有未決問題。

全體選舉人將在 12 月 14 日確定 2020 年總統勝選者，12 月 23 日將結果交給參議院議長，即現任副總統彭斯。

參眾兩院將於 1 月 6 日開會計算選舉人票，並由彭斯負責監督與宣布最終結果。