波音看好中國市場 上修未來20年商用機需求展望

美國波音公司 (BA-US) 於 12 日 (週四)，上修了未來 20 年的中國商用飛機需求展望。預估到 2039 年為止，中國的商用機需求將達到 8600 架，較去年所預測的 8090 架增加 510 架。若以金額來看，則預估達 1.4 兆美元。

因受到肺炎疫情干擾，波音預估未來全球的交機作業會受到影響，不過在中國航空市場的展望方面仍持續抱持樂觀態度。

然而，波音公司在上個月才剛以肺炎疫情為由，調降了未來 20 年間的全球商用機需求展望。

波音公司的商用機部門高層說道：「雖然肺炎疫情對全球所有旅客市場造成嚴重衝擊，不過中國在基本面的成長牽引力道也仍舊穩固。」他也在說明中指出「中國不僅自肺炎疫情中重新站起的速度較他國更快，政府在運輸基礎建設改善、擴大上的持續投資，以及大規模的地域交通流動、國內市場的活絡狀況等，都意味著這個地區特別有所成長。」

波音公司股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

目前中國國內的航空市場雖然已經恢復到疫情前水準，但由於邊境管制仍然持續的緣故，中國各家航空公司也都推遲飛機的交機日期。

波音公司與歐洲的空中巴士 (AIR-FR) 在中國的飛機市場爭奪市占，不過近來與中國當地的飛機製造商中國商用飛機 (Commercial Aircraft Corporation of China，COMAC) 之間的競爭也日趨激烈。