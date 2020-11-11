總額逾233億美元！美國防部批准對UAE軍售 含F35與無人攻擊機

美國國防部在 10 日 (週二) 通過將匿蹤戰機 F-35 賣給阿拉伯聯合大公國 (UAE)，數量最多達 50 架、合計價值約 104 億美元。此外，被認為具備高度監視能力與攻擊能力的無人攻擊機 MQ9B，美國國防部也出售最多 18 架，軍售案價值合計約 29.7 億美元。

這回美國國防部所批准對阿聯的軍售案，除了戰機之外，還包含空對空火箭在內的其他美製武器，總額高達 233.7 億美元。

川普政權希望透過最新銳的武器軍售，來對伊朗進行牽制。

美國國防部安全合作署 (Defense Security Cooperation Agency) 於當地時間 10 日，向美國國會通知上述軍售案。預估美國國會方面也將予以同意。

美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 在聲明中強調，「為阻止伊朗對阿拉伯聯合大公國所造成的威脅，在防衛上必須具備高度能力。」並指出「阿拉伯聯合大公國與以色列在外交關係正常化取得歷史性共識，這對中東地域的戰略展望而言，也是轉為向前邁進的一項契機。」

目前在中東地區只有以色列擁有 F-35 戰機。以色列擔憂自身會失去在中東地區的軍事優勢，在態度上也轉為容忍與阿聯的外交關係正常化等，讓此次的軍售案得以推動。而在另一方面，沙烏地阿拉伯也表態希望購買 F-35。

F-35 是一款由美國洛克希德馬丁公司 (Lockheed Martin)(LMT-US) 所設計生產的單座單發動機三軍通用多用途戰機，採用普惠 (Pratt & Whitney) 的 F135 發動機。其遠、近距離空對空戰鬥能力僅次於 F-22 戰機。自 2015 年起，以 F-35B 為首開始服役。