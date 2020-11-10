FAA有望近日解除波音737 MAX禁飛令

美國聯邦航空管理局 (FAA) 局長 Steve Dickson 週一 (9 日) 表示，波音 (BA-US)737 MAX 飛機經過調整後的審查程序，已經進入最後階段，有望在「未來幾天」完成最終評估，但他未透露具體日期。

消息人士表示，FAA 最早可能在 11 月 18 日宣布認證結果，進而取消停飛禁令。

在發生兩次嚴重空難導致 346 人喪生後，波音這種最暢銷機型，自去年 3 月就遭停飛至今。

受 737 停飛及疫情打擊，波音股價今年迄今已累計下跌 45%，在 30 支道瓊成份股中跌幅居首，但週一受疫苗利多消息提振，股價單日上漲 13.7%。在有望解除停飛禁令下，波音在週一盤後交易中上漲 2.2%，至 183.30 美元。

(鉅亨圖表)

消息人士說，FAA 之所以做出這一決定，是因為其他全球監管機構也正在接近允許復飛，上個月歐盟航空安全局 (EASA) 也肯定波音在飛行調整後的成果。

FAA 批准後，航空公司必須完成軟體更新和飛行員的更新培訓，這一過程至少需要 30 天，之後飛機才能返回天空。

但分析師表示，波音復甦之路仍將十分艱難。Teal Group 航太分析師 Richard Aboulafia 表示，除了更換老舊飛機的有限需求外，現階段不會有航空公司基於業務推展，而添購飛機，市場未來幾年恐怕仍維持這樣的疲軟狀態。