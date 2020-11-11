2020房市漲價潮來得又急又快 花敬群：買賣盤出現結構性改變

繼 2014 年的高點後，今年台灣房價指數再創歷史新高，《財訊》報導指出，這波買氣來得又急又快，房市亂象死灰復燃，逼得政府不得不出手；不過，內政部次長花敬群進一步解析，他認為，買賣盤已有結構性改變，中南部的上漲有建設到位、產業移入支撐，反觀雙北根本不具備上漲條件。

房市熱到亂象頻傳，打房之說甚囂塵上，內政部 10 月底祭出史上頭一遭，跨縣市同步就桃園市、新竹縣市、台中市、台南市、高雄市，針對 23 個建案做聯合大稽查。不動產開發公會全國聯合會理事長楊玉全也忍不住出來喊話，籲建商不要踩紅線，不要隨紅單起舞。

根據《財訊》報導，一切亂象的起源就在於房市真的太熱了，而且來得又急又快。一位代銷業者表示，今年疫情剛起，大家不敢出門賞屋，案場門可羅雀，甚至有「消失的三二九檔期」之說，卻在 5 月情勢逆轉。北中南不時傳出個案熱銷，出現連廣告都沒打，甫推案就完銷。高雄近日最轟動的建案，莫過於中鋼旗下中欣開發在橋頭新市鎮推出的「欣橋之心」，總戶數 342 戶，提前至 10 月中開賣，結果三天半就賣光光。

(財訊提供)

《財訊》報導指出，今年房市有八大資金潮，支撐房地產的熱況，一類是等待房價下跌遞延的剛性買盤，另一類是投資型買盤出籠，接續為因超低利率趕出的定存資金、股市獲利資金、台商回流投資台灣資金，以及海外熱錢、港人、壽險等。大體而言，資金主要仍是首購、換屋的剛性需求，以及投資型買盤的兩大勢力。

值得注意的是，經過 6 年來的房市下修、房地合一稅的洗禮下，這波房市買氣和過去不同，不論是產品屬性或是買房心態都出現結構性的改變。花敬群認為，此次中南部上漲的背後是建設到位、產業移入支撐，人口南遷，交通環境都在改善，房價屬於合理反映；反觀雙北就沒有上漲題材，再加上「脫北者」愈來愈多，過去都會區的高房價有泡沫疑慮，根本不具備上漲條件。

《財訊》報導指出，面對房市紛擾，花敬群強調政府不會打房，政府可以接受房價在合理範圍內緩漲，但不能急漲，也不能容忍炒作，會想方設法遏止紅單銷售，也會懲罰刻意炒作的人，力阻市場歪風，讓房市朝向健康穩健的發展。