房市熱絡受惠 詩肯Q3獲利年增逾280% 前三季賺贏去年全年

台灣連鎖家具龍頭詩肯 (6195-TW) 今 (10) 日公布第三季財報，單季稅後純益 7232 萬元，年增幅高達 280.89%，每股純益 1.57 元，不僅一季就賺贏上半年，也創 2015 年以來單季新高，累計前三季稅後純益 1.24 億元，年增 132.43%，每股純益 2.69 元，已賺贏去年全年。

受惠房市交易熱絡、台灣消費力道回溫，詩肯第三季合併營收 5.88 億元，年增 23.99%，營業毛利 3.36 億元，年增 28.9%，毛利率 57.11%，年增 2.18 個百分點，營業利益 8765 萬元，年增 320%，營業利益率 14.91%，年增 10.51 個百分點。

詩肯說明，除了受惠市場熱絡，原物料和運費成本因疫情影響上揚，但產品價格也做出因應，再加上台幣升值，帶動獲利大爆發。

另一方面，詩肯也公布 10 月合併營收達 2.05 億元，月增 12.52%，年增 21.83%，創同期新高，主要是受惠台灣房市持續熱絡，加上第四季消費旺季帶動、新加坡 NOVA 營運穩定成長等，累計前 10 月合併營收 16.62 億元，年增 16.05%。

進入 11 月後，詩肯表示，在行銷活動持續下，預估仍將維持高水準營收表現，第 4 季動能無虞。

截至 10 月底，詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家和詩肯睡眠精品三大品牌全台分別有 77、52、7 店，合計達 136 店，其中，7 月起首次與大型量販通路合作進駐桃園家樂福八德店展店。

詩肯強調，規劃量販門市布局已進入最後階段，年底前將陸續開幕，為明年營收動能做足準備。