〈房產〉全台六都站前住宅大樓房價 近三年台中上漲逾107%最強

全台都會區都以火車站向外發展，站前商圈的發展與轉變，牽動在地民眾對居住品質的講究度，間接帶動房價變化，依統計，3 年來台中、桃園、台南與新北板橋等四站區周邊大樓交易單價都是上漲，其中以台中的 1.07 倍漲幅居冠。

中信房屋研展室副理張漢超表示，以台中車站為例，2016 年新站啟用後，周邊交通動線陸續優化，除了遷移並集中公路客運至台中轉運站外，還陸續打通前後站的交通動線，改善過去前站交通環境侷促的環境，車站周邊的商業機能也因市府大力整頓公共環境而有所提升，甚至有不少商家與景點成為文青與網美打卡的熱點。

台中站前商圈住宅大樓交易單價，近 3 年來不僅翻倍成長，比起當區的平均房價也高出 56%，顯示住宅的居住價值是隨著推陳出新的公共建設與商業規劃而大幅提升，日後幾處老舊商業大樓若能進一步更新，將有望再為住宅房價注入成長動能，台中也將有機會成為六都站前商圈翻轉更新的代表。

同樣也具備舊站更新題材的桃園車站，如今還結合捷運共構利多，為桃園站前房價再添優勢。桃園車站周邊住宅大樓每坪單價約為 27.8 萬元，比桃園區整體平均 20.6 萬元還高出 35%，是典型以軌道概念發展成熟的商圈。由於桃園與雙北生活圈相當緊密，因此在地民眾高度倚賴鐵路通勤，未來捷運完工後，軌道運輸範疇更能擴大到高鐵、桃園機場，因此離火車站步行 10 到 15 分鐘路程的住宅因而顯得格外熱門。

與桃園車站同樣名列一等車站的新北市板橋車站座落於新板特區內，主要以商業和住宅區為主，百貨商場林立，也成為市府每年舉辦大型活動的熱區，更是新北市頗具住宅指標性的熱點。當時在特區發展成熟後，區域內房價即已有過一波漲勢。目前住宅單價仍較板橋全區高出 24%，房價也保持微幅成長，近 3 年房價成長幅度約為 0.5%。