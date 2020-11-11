〈房產〉單身經濟發燒 雙北市小宅熱銷區由中山區及淡水奪冠

根據內政部統計，2020 年第 2 季全台獨身宅 (1 戶 1 人) 占比來到 25.66%，創 2009 年統計以來新高。而雙北地區更為獨身宅比例最高的縣市，新北市占比 29.15%，台北市也達 28.24%。永慶房屋根據實價登錄資料統計今年 15 坪以下的小宅交易，台北市由中山區居冠、其次是萬華區和大安區。

永慶房產集團業管部協理謝志傑表示，單身時代來臨，帶動房地產消費型態轉變。單身族群希望擺脫租屋生活，晉升為有殼一族，但受限於薪資水準，購屋時會以負擔得起的總價為首要考量因素，此時，套房與小二房的小宅產品就會脫穎而出。

台北新今年 1-8 月中山區小宅交易以 424 件稱霸，住宅平均單價為每坪 62.3 萬元，中山區向來是小宅主流市場，因位處台北市中心，商業性質高、交通便捷方便工作通勤，吸引不少單身人口入住，熱門交易路段在中山路一、二段、松江路、林森北路、新生北路，尤其集中於中山站、中山國小站與松江南京站周邊。

而居次的萬華區交易量 128 件，住宅平均單價為 46.9 萬元，交易主要集中在捷運西門站、龍山寺站及興建中的萬大線加蚋站一帶，因具有交通便利優勢、周邊生活機能完善，再加上親民的 4 字頭房價，吸引首購單身族群的目光。大安區的小宅住宅均價落在 92.4 萬元，謝志傑說明，大安區為北市精華區，地段價值高、商業機能完善、交通便利，不少追求高生活品質的單身貴族，希望享受市中心的便利性，但又想保有一定的生活品質，而選擇小坪數的產品，來降低入住市中心的門檻，交易熱區在捷運大安站、六張犁站與忠孝復興站周邊。

新北市小宅交易量以淡水奪冠。(鉅亨網記者張欽發攝)

新北市 15 坪以下的小宅是由鄰近北市第一環的淡水區、中和區與板橋區拿下前三名。淡水區住宅單價落在 23.4 萬元。