〈房產〉台中市住宅交易升溫 周邊大里、豐原及烏日熱度提高

台中市住宅交易量升溫，依今年 9 月「建物買賣移轉棟數」統計，六都交易量合計 2 萬 4356 棟，創 57 個月來新高，其中移轉量最大為新北市 6331 棟，台中市 9 月買賣移轉數量為 4867 棟居次，但年增 54.6% ，居六都年成長幅度之冠，今年以來除三屯區交易熱門之外，大里及烏日的交易也轉熱。

房仲業者統計，今年前 9 月台中市房市交易價量齊揚，顯示市場剛性需求強勁，有穩定購屋需求。分析建物買賣移轉棟數的數據，交易量最多的 3 個區域，仍然是台中市的北屯、西屯與南屯區。其中，北屯區以突破 5000 棟的交易量，拿下成交量第一名，年成長 14.5%，代表該區仍保持穩健動能。

同時，台中市區以外的衛星區域也值得關注，表現最為突出的是大里區，今年 1-9 月交易量較去年同期增加了 32.8%，也促使整體排序前進到第 4 名。另一亮點是烏日區，其交易量大幅成長近 50%，2019 年時只有 741 棟，到今年同期已超過 1000 棟關卡，擠下了沙鹿區、排入第 10 名。

台中市共有 29 個行政區，從價格角度觀察，十大交易熱區除了西屯、南屯與西區之外，還有 7 個區域房價維持在 1 字頭。其中漲幅最高的是豐原區，自平均交易價格每坪 14.4 萬元拉升 16.1 萬元，漲幅為 11.8%，是交易熱區中唯一有雙位數成長的區域。

有巢氏房屋台中大里康橋加盟店店東范益彰指出，大里區機能本來就很好，這幾年還有帶來 5,000 多個就業機會的台中 (大里) 軟體園區落成，交通方面通往台中市區、南投與彰化都相當方便，價格在整體台中市又親民，即使在外縣市工作的族群，也會因為生活便利，選擇在大里置產。

而豐原區住宅交易價格急漲的原因，有巢氏房屋豐原良家加盟店長陳進南指出，中科后里園區是人流進來豐原的主要原因，由於豐原市區生活機能相較后里完整，因此成為不少中科工作者的首選。另外，交通利多也帶動房市成長，國道 4 號未來會經潭子區，連接起台中市重要的 74 號快速道路，位於潭子周邊的豐原區連帶受惠，認為台中房價較貴的消費者，就會因為交通便利性提高，增加來豐原置產的意願。

提到建物買賣移轉棟數增幅最大的烏日區，台慶不動產台中烏日高鐵加盟店店東陳漢威表示，受惠於交通設施與重大建設消息，像是台中捷運綠線即將通車、大型百貨商場要進駐、各大知名建商相繼卡位等，加上過去房價便宜，讓交易量增，這些議題有望持續發酵，帶動烏日區房市穩定發展。

陳漢威並點出烏日區兩大交易熱點，分別為高鐵站周遭與明道舊商圈。前者吸引不少彰化消費者，考量「進城」需求才來置產，物件基本上為新建案，房價大多都已站上 2 字頭，甚至有建設公司推出每坪近 30 萬元的建案。至於明道舊商圈附近，通常是有地緣關係的購屋族，並以正 3 房、室內空間 25 坪以上的物件最為熱銷，價格其實已經逐漸靠攏新建案，未來有機會脫離 1 字頭區間，購屋族可多留意。