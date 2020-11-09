知情人士：三星可能提前推出Galaxy S21 以搶占華為市占

美國當局先前以國家安全為由，對中國華為祭出封鎖限令，使得該公司市占率逐漸下滑，其他廠商則積極搶進市占。有知情人士表示，南韓三星電子 (Samsung) 可能比預期提前一個多月推出旗艦機 Galaxy S 系列，以搶占華為留下的空缺，並抵禦來自蘋果 (AAPL-US) 的競爭。

知情人士表示，三星正準備於明年 1 月下旬推出旗艦新款手機 Galaxy S21，較往常提前 1 個月以上。三星最初於今年 3 月初正式發表該款旗艦機。對此，三星電子拒絕發表評論。

據研究公司 Canalys 的數據顯示，三星電子今年第二季在美國的 Galaxy S20 5G 系列手機出貨量較去年同期減少了 59%。相較之下，蘋果的 iPhone 11 出貨量則是較去年最暢銷的 iPhone XR 增加了 15%。

南韓證券商 NH Investment 分析師 Lee Kyu-ha 表示，美國的制裁將有助於三星擴大在全球智慧型手機市場的影響力，因為華為恐將因禁令在智慧型手機生產方面陷入困境。

「去年，在中美貿易戰期間，華為由於無法在產品上使用 Google 的應用程式和服務，對消費者吸引力減少，市占率因此下滑。而這次的禁令可能會使華為面臨生產問題，再度損害華為的市占率，三星的智慧型手機業務可以藉此擴大。」Lee Kyu-ha 說道。

Mirae Asset Daewoo 分析師 Kim Young-gun 表示，三星在中國市場的市占率不多，但是在歐洲市場，華為和三星競爭激烈。除蘋果之外，三星和其他中國智慧型手機製造商的產品，平均售價位在 200 美元至 400 美元區間，面臨直接競爭。