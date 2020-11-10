美股悲觀情緒達到高點 分析師：此時才是 「歷史絕佳進場時機」

根據諾貝爾獎得主席勒 (Robert Shiller) 編纂的「崩盤信心指數」（Crash Confidence Index），目前市場情緒非常悲觀，但近期股市卻看不出任何恐懼跡象，華爾街上周更上演 4 月以來最佳單週表現，前高盛對沖基金經理 JC Parets 認為，目前極為悲觀情緒才是「歷史絕佳進場時機」。

儘管近期股市強勢上揚，市場投資人多認為股市有很高機率出現崩盤，席勒所編製的美國崩盤信心指數正於歷史低點區間，顯示市場情緒非常悲觀。

崩盤信心指數主要詢問投資人接下來的 6 個月中，美國發生災難性崩跌並影響全球的機率，並以認為股市崩盤機率低於 10% 人數的比例作為指標，越低顯示市場越悲觀。

席勒近期在紐約時報 (New York Times) 發表這結果後表示，新冠肺炎危機和美國總統大選使人們對市場大崩潰的擔憂上升至多年來高點，但同時間股市卻處於很高的水平，雖然這樣不穩定的組合並不意味著將要發生崩盤，但是發生崩盤的風險相對較高，投資人需謹慎小心。

過去五天內美國三大指數中道瓊工業指數大漲 6.9%，標普 500 指數躍升 7.3%，而那斯達克指數更飆升 9%，股市的上揚與市場極度悲觀情緒大相逕庭。

前高盛對沖基金經理、財經部落格 All Star Charts 作家 JC Parets 對該指數的悲觀有不一樣看法，他表示：「每當崩潰信心指數跌至低檔水平區間時 (如下圖)， 股市不僅通常沒有崩盤，甚至還是歷史絕佳進場時機，且現階段跟以往低點也沒有不同。」

標普 500 指數、美國崩潰信心指數走勢對照圖 (圖: Marketwatch)

Parets 採取逆向投資策略，他確信目前投資人認為股市即將出現崩盤是錯誤的，正在加碼投資股票。

Parets 指出：「對我來說市場上沒有聖杯，沒有一個指標能明確透露何時必須進出場，不過，使用證據權重法 (WoE) 能發現歷史數據會說話，現階段加碼股票仍然優於減碼。」