長榮航Q3虧損創11年來單季最大 前三季幾乎虧掉去年全年獲利

長榮航 (2618-TW) 今 (9) 日公布第三季財報，由於新冠肺炎疫情持續衝擊客運業務，單季虧損 18.08 億元，創 2009 年第四季以來單季最大虧損，每股虧損 0.37 元，是 2012 年第一季以來單季新低；累計前三季長榮航已虧掉 36.42 億元，每股虧損 0.75 元，幾乎快要虧掉去年一整年的獲利。

而華航前三季則是虧掉 20.22 億元，航空雙雄合計今年前三季共虧掉近 57 億元。

長榮航第三季合併營收 184.03 億元，年減 59.58%，營業毛利 6.85 億元，年減 88.06%，毛利率 3.72%，年減 8.88 個百分點，營業損失 13.13 億元，年減 149.56%，營業利益率 - 7.13%，年減 12.95 個百分點。

長榮航董事長林寶水日前表示，客機已調整經營策略轉為類貨機使用，也必須維持更好的現金流作為現階段要務。

由於目前客運在各國邊境管制下幾乎處斷炊狀態，各家航空公司積極強化貨運業務，法人認為，第四季處空運傳統旺季，仍有助挹注航空業一定的獲利動能，惟全球航空公司仍持續面臨客運業務低迷態勢。

長榮集團近期推動員工類出國幸福專機，長榮航表示，非常感謝集團公司大力支持，已預訂超過 35 班，讓類出國航班再創高，充分感受集團海空一家的團結與向心力，將持續累積這份正能量，面對疫情的挑戰。

除了類出國航班，長榮航近期也推出航空體驗營，並和超商合作販售商務艙牛肉麵來降低疫情的衝擊，而集團行有餘力的公司也全力響應，期盼全球疫情能盡速趨緩，回歸正軌。