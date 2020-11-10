盤前財經大事搶先讀2020年11月10日

今日操盤前瞻

法說會：中租 - KY、定穎、東哥遊艇、泰博、叡揚

終止掛牌：東貝

蘋果搭載自研晶片 MacBook 將問世 或將引爆 PC 晶片大戰？

蘋果 (AAPL) 將在台灣時間本週三 (11 日) 凌晨舉行新品發表會，預計會上將發布內建自研晶片 Apple Silicon 的新一代 MacBook。市場預期，此舉或將引爆桌機和筆電 (PC) 晶片市場的激烈爭霸戰，高通 (QCOM-US) 等企業有望因此受惠。閱讀全文...

疫苗突破性進展提振 國際油價一度飆逾 9%

在輝瑞 (PFE-US) 與德國合作夥伴 BioNTech(BNTX-US) 的疫苗後期試驗取得突破性進展後，國際油價獲得提振，週一 (9 日) 美股盤前一度飆漲逾 9%。閱讀全文...

長榮航 Q3 虧損創 11 年來單季最大 前三季幾乎虧掉去年全年獲利

長榮航 (2618-TW) 今 (9) 日公布第三季財報，由於新冠肺炎疫情持續衝擊客運業務，單季虧損 18.08 億元，創 2009 年第四季以來單季最大虧損，每股虧損 0.37 元，是 2012 年第一季以來單季新低。閱讀全文...

代理新冠疫苗遭質疑炒股 東洋：勿造謠抹黑、保留法律追訴權

東洋 (4105-TW) 代理德國藥廠 BNT 新冠疫苗卡關，外界質疑，公司涉及內線交易，對此，東洋昨 (9) 日發出聲明強調，希望外界勿再造謠抹黑，並將保留法律追訴權以正視聽。閱讀全文...

華碩、宏碁 10 月營收月減逾 1 成 Q4 筆電需求仍強

品牌雙 A 華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW) 今 (9) 日公告營收，在遠距商機帶動下，筆電需求仍維持高檔，但由於 9 月基期墊高，10 月營收月減幅度均逾 1 成，仍分別創近 5 年、近 6 年同期新高，展望第 4 季，業者指出，筆電需求仍大於供給。閱讀全文...