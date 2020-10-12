貨櫃海運最旺Q3 長榮、萬海營收創高 陽明創次高

在海運市場需求暢旺、運價飆之下，貨櫃海運業者業績強強滾，長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW)9 月和第三季合併營收均創下新高紀錄，陽明 (2603-TW) 也創單月第三高、單季次高，進入第四季後，由於歐美貨物進口需求持續旺盛，貨櫃缺櫃情況未解，貨攬業者透露，運價可望持續維持高檔，海運市場仍是熱絡。

長榮 9 月合併營收 193.55 億元，月增 2.45%、年增 15.14%，第三季合併營收 553.54 億元，年增 11.03%，不僅終結連 3 季衰退，也創下單季新高紀錄，累計前三季合併營收轉為正成長 0.02% 至 1427 億元。

陽明 9 月合併營收 135.57 億元，月增 3.9%，年增 11.58%，創單月第三高，季營收 388.55 億元，也創單季次高。

萬海 9 月合併營收 70.63 億元，月增 8.27%，年增 19.58%，第三季合併營收 196.63 億元，年增 6.88%，創單季新高，前三季合併營收 539.33 億元，年減 0.26%。

邁入第四季後，海運業者認為，由於疫情發展具不確定性，各國對防疫物資採購不間斷，同時，部分廠商擔憂二次疫情爆發造成供應鏈斷鏈，提前擴大存貨鋪貨，再加上歐美和電商平台年終消費旺季將至，後市可樂觀看待。