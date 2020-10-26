長榮航以運動串聯城市行銷 明年將辦全馬

2020 長榮航空城市觀光半程馬拉松 25 日於總統府前廣場盛大開跑，長榮航 (2618-TW) 指出，今年 2 萬個名額仍秒殺，預計明年將正式邁入全程馬拉松，並將參賽人數提升到 2.4 萬人，希望和國內外跑友們一起「台北起跑 飛向世界」。

長榮航董事長林寶水表示，今年全球在新冠肺炎疫情的影響下都很辛苦，有大家的支持，辦這場比賽很值得。

林寶水也提到，長榮航城市觀光半程馬拉松每年提高賽事品質，辦下去就要成長，因此，明年要提升成全程馬拉松，讓更多人參加，規模更擴大，並邀請國外的跑者也能一起參加。

台北市副市長黃珊珊則表示，期待賽事結合台北著名城市景點，透過運動串聯城市行銷，將台北的能見度和知名度推向全世界。

在今天的賽事，國內長跑好手皆跑出好成績，謝千鶴和曹純玉分別在女子 10 公里和半程馬拉松完成 3 連霸，男子組半程馬拉松由周庭印奪回冠軍，疫情後第一場路跑賽就奪得男子 10 公里冠軍的李奇儒也完成 3 連霸。

長榮航空今年再次邀請知名運動品牌 Nike 為跑者設計賽衣，半程組跑友參賽另可獲得精美的賽事衣保袋，凡完成半馬、10 公里、3 公里組報名並登錄活動，即可分別獲得長榮航空無限萬哩遊哩程數 3,000 哩、2,000 哩與和 1,500 哩的好康；此外，跑者憑號碼布優惠碼，長榮航空國際機票最高可折扺 500 元、長榮航空樂ｅ購 8 折、立榮假期和台灣地區長榮桂冠酒店專屬優惠。

另外，此次長榮航空也提撥報名費 120 萬捐贈予若竹兒教育基金會，期盼可以拋磚引玉，讓更多朋友響應社會公益。

為迎接明年盛大的 2021 年長榮航空城市觀光馬拉松，長榮航新設立馬拉松臉書粉絲團「長榮航空懂跑部」，歡迎跑友們加入並持續關注賽事。