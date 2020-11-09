長榮本季2艘新船加入 海運火熱市況挹注新動能

貨櫃航商長榮 (2603-TW) 今 (9) 日宣布，第 5 艘 12000 TEU 級 F 型船「長裕輪」(Ever Fortune) 10 月 30 日在韓國三星重工巨濟造船廠交付，將於 11 月 13 日滿載啟航，投入亞洲 - 美國東岸 (AUE) 航線服務，並預計年底前將再交付 1 艘新船，在火熱的海運市況中，為營運挹注新動能。

長榮說明，長裕輪日前完成寧波和廈門的貨物裝載，將於今日靠泊高雄港作業，隨後前往香港與鹽田裝運，預計 11 月 13 日滿載啟航，以協助疏運。

對於目前市況，長榮指出，美國進口貨量自第三季開始急遽攀升，導致市場運能相當吃緊，不，相較於許多航運業者於現貨市場搶租二手船支應艙位需求，長榮在船隊規劃上超前佈署，今年以來已陸續投入 5 艘新造的 12000 TEU 級 F 型貨櫃輪。

長榮強調，由於在這批 F 型船設計上導入智能船舶系統，並獲得相關船籍協會認可，可提供全方位的資訊讓船員進行最佳航行操作，也有助減少燃油消耗。

長榮於 2018 年向韓國三星重工訂造 8 艘 12000 TEU 級 F 型貨櫃輪；長榮另與日本正榮汽船簽訂 12 艘同型新船租約，共計 20 艘，除了目前投入營運的 5 艘，12 月還有 1 艘新船即將交付，另外 14 艘預計在 2021 年底前交船，投入亞洲 - 北美市場服務，持續增添運力。