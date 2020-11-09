節慶商機及政策加持 中國內需基金靚

新冠肺炎疫情造成全球消費模式響甚鉅，居家辦公、線上教學、網路購物等新生活型態更為常見。中國擁有全球最多的 14 億人口，且人均 GDP 超過 1 萬美元購買力持續提高，配合多樣化的網路購物渠道，便捷的線上支付，使得中國線上購物，已達整體消費比重 1/4，且未來趨勢仍持續提高。目前正值雙 11 購物旺季，接續還有新興的雙 12 購物季，預期可為陸股帶來更多投資題材。

兆豐國際中國內需 A 股基金經理黃家慶表示，中金公司 (CICC) 預估 2021 年 A 股企業淨利成長 19%，但食品飲料、零售板塊可達 21%、29% 高於平均，顯見陸股大消費板塊仍具投資潛力。另外，最新公布 10 月財新中國服務業 PMI 達 56.8，連 6 月位於景氣榮枯之上，且 PMI 分項的大消費行業處在 60 以上高景氣區間，也為消費板塊好榮景提供佐證。

投信投顧公會分類為中國 A 股的國內基金共 13 檔，截至 10/31 績效排名 (見下表)，兆豐國際中國內需 A 股基金 3 個月、6 個月及 1 年期間的績效排名皆獨占鰲頭，分別有 6.45%、41.38% 及 44.48% 的好成績，成立以來也有 45.2% 的優異成績，顯示在政策加持及節慶消費帶動下，相關產業業績亮眼。經理人指出，中國消費板塊短期有雙 11、雙 12 購物季激勵，中期則有農曆新年購置年貨、送禮需求，長期則依靠十四五規劃以內循環大消費為基礎的政策扶持，此時佈局相關消費基金正逢時機。

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