美國大選落下序幕 全球股債市勁漲

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國總統選舉結果出爐，拜登當選總統，而川普將對計票發起法律戰，美國 10 月份 ISM 製造業指數 59.3，創下 2018 年以來最佳紀錄，週五非農就業數據優於預期，聯準會維持現行利率不變，且暗示未來可能推出新的政策工具，美股強勁上揚 7.3%；

2. 歐洲國家單日新增確診人數創下新高，雖然零售銷售數據月增率 - 2.0%，遜於預期 - 1.5%，但 Markit 製造業和採購經理人指數小幅優於預期，且英國央行擴大購債計劃、財政部延長職位保留薪資支持計劃，歐股上漲 8.3%。

新興市場

1. 中國發佈十四五規劃和 2035 年遠景建議，財新製造業、服務業採購經理人指數（53.6、56.8）雙雙優於預期（52.8、55.0），10 月份出口成長 11.4%，中國股市上漲 6.0%；

2. 巴西將於 11/15 舉行市鎮選舉第一輪投票，10 月份製造業經理人指數升至 66.7，工業生產月增率 2.6%，原物料價格上漲，拉美股市也強勁上漲 11.1%。

債券市場

1. 美國大選待訂，但民主黨全面獲勝的可能性下降，美國公債先前反映的大規模刺激法案情勢扭轉，美國政府公債上漲 0.3%；

2. 市場風險情緒提振，美國長天期公債殖利率下滑，加上全球高收益、新興市場債券利差縮小，指數價格分別上漲 2.3%、2.5%。

原物料、匯率

1. 不確定性消散，市場普遍做多歐元，美元指數下跌 1.9%，美元下滑加上對刺激政策的期待再起，金價上漲回 1,951 盎司 / 美元，單週上漲 3.9%；

2. 沙烏地阿拉伯與俄羅斯籲 OPEC + 延後明年 1 月的增產計畫，石油價格上漲 5.2%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2020/11/09（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/11/06）

資料來源: Bloomberg，2020/11/09（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/11/06）

三大市場關鍵事件及分析

1. 踩政府紅線，螞蟻金服 IPO 喊停

原本預計於上週四公開發行的螞蟻金服，疑似因為發言採到監管當局紅線，遭中國人民銀行、銀保監會、證監會與國家外匯管理局約談，並暫緩原先計畫的公開發行。

資料來源：螞蟻金服招股書、Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/11/05。

2. 澳洲央行再出招

澳洲央行宣布將現金利率從 0.25% 降至 0.1%，並於未來半年收購 1,000 億美元的公債，有利澳洲房市與經濟復甦。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/11/05。

3. 全面藍色浪潮可能性降，風險債券有機會

雖然美國各關鍵週還在陸續開票，但藍色浪潮消散令美國長天期公債殖利率大幅下滑，同時財政部宣布新的發債計劃中長債的發債速度放緩，進一步壓低美國 10 年期公債殖利率，短期內有利風險性債券表現。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，指數採美銀美林全球高收益、新興市場債券指數，2020/11/5。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/11/05。

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