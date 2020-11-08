拜登勝選 台灣、各國領袖齊道賀 不見中國

在各家美媒報導拜登跨過 270 選舉人票門檻當選美國總統後，各國政要紛紛向拜登發表賀電。加拿大搶下第一，成為最早向拜登祝賀的領袖。我國總統蔡英文也在周日 (8 日) 上午透過推特恭賀拜登當選美國第 46 任總統。

總統蔡英文利用轉推今年一月份拜登祝賀蔡英文順利當選總統的推文，向拜登表示現在輪到她恭賀拜登當選美國總統。她向拜登強調台美間所建立的價值牢不可破，期待一同努力增進彼此間友誼，且為國際社會作出貢獻。

加拿大總理杜魯道搶頭香，成為全球第一個向拜登發出賀電的主要領袖。他提到加拿大和美國之間有著非比尋常的關係，不論從地理、利益、人民、經濟等各方面來看都是如此。他期待能與美國新政府共同合作因應全球正面臨到的挑戰。

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歐洲執委會主席德國籍的范德賴恩向拜登與賀錦麗表示祝賀，她強調歐盟和美國是朋友及盟友，歐盟各國的公民和美國公民共享最深的連結，期待與勝選的拜登合作。

歐洲理事會主席米歇爾也向拜登與哈里斯道賀，並表達歐盟已經準備好迎接一個強大的跨大西洋夥伴關係。同時提到新冠疫情，多邊主義，氣候變化，國際貿易等，歐洲希望與美國一同面對，克服挑戰。

英國首相強生在推特上慶祝拜登當選美國總統。他指出美國是英國最重要的盟友，他十分期待英美雙方就氣候變化、貿易和安全等共同事務緊密合作。

德國總理梅克爾則祝賀拜登勝選，強調跨大西洋關係的「不可替代性」。

法國總統馬克宏也發推特向拜登與賀錦麗道賀，表示法國與美國有很多共同的任務，一起來克服目前的挑戰，法國將與美國共同努力。

義大利總理孔蒂也在其推特上表示，祝賀美國人民渡過這場民主生命力的巨大挑戰，義大利準備好與拜登一同合作，強化跨大西洋關係。義大利是美國可以信任的堅定盟友，及戰略合作夥伴。

(圖片: AFP)

日本首相菅義偉則在推特上說，期待與拜登合作，進一步加強日美盟友關係，並確保印太及其他地區和平、自由與繁榮。

韓國總統文在寅則在對拜登的賀電提到韓美同盟強大，韓美兩國間的關係堅固。為了追求共同價值，文在寅期待與新任的美國正、副總統共事合作。

印度總理莫迪則分別向拜登及賀錦麗發出賀電。在給拜登的賀電中，莫迪指出在拜登還是美國副總統時，對強化印美關係的貢獻是至關重要且難以估計的。他期待再次與拜登展開密切合作，共同推動印美關係再升級。

中國方面則尚未發出賀電。

